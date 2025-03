Scaloni, sin vueltas en la previa del clásico ante Brasil: "El equipo está..."

scaloni_conferenciadeprensa4.jpg

Scaloni sobre las declaraciones de los jugadores brasileños

Las declaraciones de algunos futbolistas de Brasil encendieron la previa del partido, pero el DT argentino evitó entrar en polémicas y llamó a la calma: "No profundicé en las declaraciones de los jugadores, pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, con Messi y Neymar sentados en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Todos queremos ganar, pero no tiene por qué pasarse de ahí".

Además, Scaloni hizo un llamado al respeto y a la no violencia dentro y fuera de la cancha: "Esperemos que la gente que vaya al estadio aliente a su selección y no haya ningún tipo de problema. No hay que darle muchas más vueltas".

El equipo para enfrentar a Brasil: De Paul regresaría, pero sin confirmaciones

Aunque aún no confirmó el once titular, el entrenador adelantó que Rodrigo De Paul podría regresar al equipo: "No lo puedo confirmar, pero será muy parecido al del otro día, con el ingreso de Rodrigo y veremos si hay uno o dos cambios".

Scaloni explicó que la planificación del equipo se vio afectada por la seguidilla de partidos y los tiempos de recuperación: "Ayer hicimos muy poco porque los jugadores tenían diferentes cargas. Hoy profundizaremos y tomaremos la decisión final".

Cómo imagina Scaloni el partido ante Brasil

En cuanto a lo futbolístico, el DT albiceleste analizó lo que puede suceder en el duelo ante la Verdeamarela: "Esperamos un partido similar al de Uruguay. Sabemos que dentro de un partido podés dominar y te pueden dominar. Brasil tiene potencial para hacerlo porque es una de las selecciones más grandes del mundo y estaremos preparados. También tenemos que jugar nuestro partido en campo de ellos y estar atentos a sus contras".

Además, recalcó la importancia de mantener el nivel de juego del equipo: "Es una prueba linda para demostrarle a nuestra gente que el equipo sigue vigente. Más allá de las estadísticas, lo más importante es seguir creciendo como equipo".

Messi, el recambio y la Sub 20

Otro de los temas que abordó Scaloni fue la necesidad de buscar alternativas cuando Lionel Messi no está en el equipo: "Tenemos grandes jugadores y lo hacen a la perfección cuando él no está. Su baja se nota lo menos posible, pero sabemos que siempre es un plus tenerlo en cancha".

Sobre el futuro de la Selección, el técnico habló del recambio y la importancia de los juveniles: "A los chicos de la Sub 20 los seguimos a todos. Son jugadores que nos dan muchas esperanzas y en algún momento pueden formar parte de la Mayor. Lo importante es saber llevarlos y que lleguen en el momento oportuno".

Con el clásico a la vuelta de la esquina, Argentina buscará un resultado que no solo le permita seguir liderando las Eliminatorias, sino también confirmar su lugar en el próximo Mundial.