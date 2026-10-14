El riesgo país superó los 600 puntos en medio de la caída de los mercados globales

Qué pasó con los bonos y las acciones argentinas

El escenario internacional desfavorable se reflejó en los mercados locales. Los bonos argentinos registraron caídas de hasta 0,9%, mientras que las acciones llegaron a perder hasta un 3%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió 0,3%. En paralelo, el dólar se mantuvo estable en $1.535 por cuarta jornada consecutiva.

La inflación también mostró una aceleración en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de precios al consumidor de septiembre aumentó 1,9%, 0,2 puntos porcentuales por encima del registro de agosto.

El Tesoro busca renovar vencimientos por $4,5 billones

La atención de los inversores también estuvo puesta en la licitación de deuda que el Tesoro realizará esta tarde. El objetivo oficial es renovar vencimientos por $4,5 billones.

El BCRA compró US$ 291 millones este martes, en su mayor adquisición diaria de divisas desde fines de julio. (Foto: archivo)

Entre las alternativas ofrecidas al mercado se incluyeron instrumentos con vencimiento en 2028 y 2029. La propuesta representó una novedad frente a las últimas operaciones, en las que habían predominado las letras y los bonos con vencimientos dentro de la actual gestión presidencial.

Las compras del Banco Central

Otro de los focos del mercado es la evolución de las compras de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La autoridad monetaria adquirió US$ 291 millones el martes, la cifra diaria más alta desde julio.

La evolución de esas operaciones y la respuesta de los mercados a los datos de inflación, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, forman parte de los factores que los inversores siguen de cerca durante la jornada.