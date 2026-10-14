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El riesgo país superó los 600 puntos en medio de la caída de los mercados globales

El indicador de JP Morgan avanzó 0,8% y volvió a superar ese umbral después de siete ruedas por debajo de ese nivel. Las acciones y los bonos argentinos operaron en baja, mientras el dólar se mantuvo en $1.535. El mercado también siguió de cerca la licitación del Tesoro y las compras de divisas del Banco Central.

El riesgo país tuvo otra jornada en alza (Foto: archivo).

El riesgo país tuvo otra jornada en alza (Foto: archivo).

El riesgo país argentino volvió a superar los 600 puntos básicos este miércoles, luego de siete ruedas consecutivas por debajo de ese nivel. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 0,8% y se ubicó en 602 puntos, en una jornada marcada por las bajas en Wall Street y la presión sobre los activos financieros locales.

Leé también Caputo defendió el rumbo económico y atribuyó el alza del riesgo país a "un brutal shock externo"
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló desde París ante el Coloquio de IDEA (Foto: archivo).

Las bolsas de Nueva York operaron en baja

Los principales índices de Wall Street registraron pérdidas. El Dow Jones retrocedió 0,4%, mientras que el Nasdaq cayó 1,9%, afectado por las bajas de las empresas tecnológicas.

La incertidumbre en los mercados estuvo vinculada con el repunte de la inflación en Estados Unidos. El índice de precios registró en septiembre una suba interanual del 3,7%, por encima del 3,6% que habían estimado los analistas.

La incertidumbre en los mercados estuvo vinculada con el repunte de la inflación en Estados Unidos. (Foto: archivo)

La incertidumbre en los mercados estuvo vinculada con el repunte de la inflación en Estados Unidos. (Foto: archivo)

El dato reavivó las preocupaciones sobre la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a endurecer su política monetaria, a solo tres semanas de las elecciones legislativas estadounidenses.

Qué pasó con los bonos y las acciones argentinas

El escenario internacional desfavorable se reflejó en los mercados locales. Los bonos argentinos registraron caídas de hasta 0,9%, mientras que las acciones llegaron a perder hasta un 3%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedió 0,3%. En paralelo, el dólar se mantuvo estable en $1.535 por cuarta jornada consecutiva.

La inflación también mostró una aceleración en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de precios al consumidor de septiembre aumentó 1,9%, 0,2 puntos porcentuales por encima del registro de agosto.

El Tesoro busca renovar vencimientos por $4,5 billones

La atención de los inversores también estuvo puesta en la licitación de deuda que el Tesoro realizará esta tarde. El objetivo oficial es renovar vencimientos por $4,5 billones.

El BCRA compró US$ 291 millones este martes, en su mayor adquisición diaria de divisas desde fines de julio. (Foto: archivo)

El BCRA compró US$ 291 millones este martes, en su mayor adquisición diaria de divisas desde fines de julio. (Foto: archivo)

Entre las alternativas ofrecidas al mercado se incluyeron instrumentos con vencimiento en 2028 y 2029. La propuesta representó una novedad frente a las últimas operaciones, en las que habían predominado las letras y los bonos con vencimientos dentro de la actual gestión presidencial.

Las compras del Banco Central

Otro de los focos del mercado es la evolución de las compras de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La autoridad monetaria adquirió US$ 291 millones el martes, la cifra diaria más alta desde julio.

La evolución de esas operaciones y la respuesta de los mercados a los datos de inflación, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, forman parte de los factores que los inversores siguen de cerca durante la jornada.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Superó los 600 puntos básicos, su nivel más alto en siete ruedas.
  • Mercados: Las bolsas de Wall Street cayeron, y los bonos y acciones argentinas operaron en baja.
  • BCRA: El Banco Central marcó su mayor compra diaria de divisas desde julio al adquirir US$291 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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