Riesgo País: factores locales e internacionales lo hacen subir y se acerca al techo de 2026

Sin embargo, aún esta lejos de bajar para siempre a un nivel de 350 puntos, que le conseguiría al país tasas de interés lo suficientemente bajas como para endeudarse sin riesgo a un nuevo default.

El dato de la inflación creciente en los Estados Unidos, a pocas semanas de la elección de medio término estadounidenses, no ayuda a los bonos argentinos y al riesgo país. El capital internacional se refugia en los bonos de EE.UU. en épocas en que se especula con más subas de la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED).

A esa incertidumbre se agregan la debilidad de algunos sectores de la actividad económica y las dudas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Los operadores evalúan si el programa económico podrá sostenerse y si el Gobierno tendrá capacidad para mantener el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento.

El problema es que el aumento del riesgo país genera un círculo difícil de romper: cuando caen los bonos argentinos, sube la sobretasa que los inversores exigen para prestarle al país. Con niveles superiores a los 600 puntos, la Argentina continúa lejos de recuperar el crédito internacional a tasas razonables.

Para que el indicador vuelva a bajar de manera sostenida, no alcanza con mantener el superávit fiscal: el mercado necesita señales de acumulación consistente de reservas, capacidad de pago y previsibilidad económica y política.

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