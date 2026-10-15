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Riesgo País: factores locales e internacionales lo hacen subir y se acerca al techo de 2026

El Gobierno no consigue que el indicador del banco JP Morgan pueda seguir bajando y perfore definitivamente el valor de los 400 puntos. Va en sentido contrario y se acerca al máximo valor del año.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El riesgo país en niveles altos para lo que va de 2026. (Foto: A24.com)

El riesgo país en niveles altos para lo que va de 2026. (Foto: A24.com)

El riesgo país vuelve a recalentarse. Es la medida para que la Argentina regrese al mercado internacional de capitales, pero aún se mantiene lejos de esa alternativa. El indicador elaborado por JP Morgan trepó hasta la zona de los 640 puntos básicos y se acercó a su máximo anual, en una señal de que la Argentina todavía no consigue convencer a los inversores de que podrá sostener la estabilidad financiera y afrontar sus próximos vencimientos de deuda.

Leé también El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street
El indicador elaborado por JP Morgan subía a 633 puntos básicos este jueves. (Foto: Reuters)
El riesgo país vuelve a subir y llega cerca del valor máximo en este año 2026. (Foto: A24.com)

El riesgo país vuelve a subir y llega cerca del valor máximo en este año 2026. (Foto: A24.com)

La suba responde a una combinación de factores internacionales y domésticos. Entre los primeros, el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos encarece el financiamiento global y vuelve más atractivos los bonos del Tesoro norteamericano frente a los activos de países emergentes. En ese escenario, los títulos argentinos sufren una mayor presión vendedora.

Sin embargo, el problema local también tiene un peso determinante. El Banco Central redujo el ritmo de compra de reservas, un dato que el mercado sigue de cerca porque los dólares disponibles serán fundamentales para pagar los compromisos externos. Aunque las reservas acumuladas mejoraron durante el año, los inversores miran especialmente la capacidad del Gobierno para seguir sumando divisas.

El presidente Javier Milei habló este jueves de la baja del riesgo país de la Argentina en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en Washington DC. Consideró que su descenso es un símbolo de confianza financiera internacional.

Sin embargo, aún esta lejos de bajar para siempre a un nivel de 350 puntos, que le conseguiría al país tasas de interés lo suficientemente bajas como para endeudarse sin riesgo a un nuevo default.

El dato de la inflación creciente en los Estados Unidos, a pocas semanas de la elección de medio término estadounidenses, no ayuda a los bonos argentinos y al riesgo país. El capital internacional se refugia en los bonos de EE.UU. en épocas en que se especula con más subas de la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED).

A esa incertidumbre se agregan la debilidad de algunos sectores de la actividad económica y las dudas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Los operadores evalúan si el programa económico podrá sostenerse y si el Gobierno tendrá capacidad para mantener el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento.

El problema es que el aumento del riesgo país genera un círculo difícil de romper: cuando caen los bonos argentinos, sube la sobretasa que los inversores exigen para prestarle al país. Con niveles superiores a los 600 puntos, la Argentina continúa lejos de recuperar el crédito internacional a tasas razonables.

Para que el indicador vuelva a bajar de manera sostenida, no alcanza con mantener el superávit fiscal: el mercado necesita señales de acumulación consistente de reservas, capacidad de pago y previsibilidad económica y política.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador JP Morgan escala a 640 puntos, cerca de su máximo anual.
  • Factores: Suba de tasas en EE.UU. y menor compra de reservas por el BCRA impactan negativamente.
  • Perspectivas: Argentina aún no genera confianza para volver al mercado de capitales internacional.
Resumen generado por Thinkindot AI
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