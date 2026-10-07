El riesgo país vuelve a acercarse a los 600 puntos y los activos argentinos operan en baja

En Wall Street, los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares mostraban bajas generalizadas. Entre los descensos más pronunciados se destacaban los papeles bancarios, con pérdidas cercanas al 3%.

El contexto internacional presiona a los mercados

La tendencia negativa de los mercados internacionales condicionó el desempeño de los activos argentinos. Los principales índices de Wall Street operaban con bajas de entre 0,4% y 0,6%, en una rueda atravesada por una nueva escalada de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La tasa correspondiente a la deuda estadounidense a diez años alcanzaba el 5,32% anual, un nivel que incrementaba la cautela de los inversores y afectaba a los mercados emergentes.

En paralelo, el mercado energético mostraba una recuperación. El petróleo registraba una suba cercana al 1%, mientras que el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre avanzaba 1,3% y se negociaba a U$S 101,80.