En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Riesgo país
Mercados
Mercados

El riesgo país vuelve a acercarse a los 600 puntos y los activos argentinos operan en baja

El indicador de JP Morgan avanzó hasta los 590 puntos básicos y llegó a tocar los 600 durante la rueda. La caída de los bonos, el retroceso del S&P Merval y un contexto internacional marcado por la suba de las tasas en Estados Unidos presionaron sobre los activos locales.

El indicador de JP Morgan avanzó hasta los 590 puntos básicos y llegó a tocar los 600 durante la rueda. (Foto: archivo)

El indicador de JP Morgan avanzó hasta los 590 puntos básicos y llegó a tocar los 600 durante la rueda. (Foto: archivo)

El riesgo país de JP Morgan volvió a acercarse este miércoles a los 600 puntos básicos luego de la baja registrada tras las elecciones en Brasil. El indicador para la Argentina avanzó 13 unidades y se ubicó en 590 puntos, aunque durante la mañana llegó a tocar un máximo intradiario de 600 puntos.

Leé también El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street
El indicador elaborado por JP Morgan subía a 633 puntos básicos este jueves. (Foto: Reuters)

La suba se dio en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos y un contexto financiero internacional adverso.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una baja promedio de 0,4%, movimiento que contribuyó al incremento del riesgo país y reflejó una menor demanda por la deuda argentina.

En Wall Street, los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares mostraban bajas generalizadas. (Foto: Reuters)

En Wall Street, los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares mostraban bajas generalizadas. (Foto: Reuters)

Caída de acciones y bonos argentinos

El mercado accionario local también operaba con pérdidas. A las 14.50, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedía 1,8% y se ubicaba en 2.840.000 puntos.

En Wall Street, los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares mostraban bajas generalizadas. Entre los descensos más pronunciados se destacaban los papeles bancarios, con pérdidas cercanas al 3%.

El contexto internacional presiona a los mercados

La tendencia negativa de los mercados internacionales condicionó el desempeño de los activos argentinos. Los principales índices de Wall Street operaban con bajas de entre 0,4% y 0,6%, en una rueda atravesada por una nueva escalada de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La tasa correspondiente a la deuda estadounidense a diez años alcanzaba el 5,32% anual, un nivel que incrementaba la cautela de los inversores y afectaba a los mercados emergentes.

En paralelo, el mercado energético mostraba una recuperación. El petróleo registraba una suba cercana al 1%, mientras que el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre avanzaba 1,3% y se negociaba a U$S 101,80.

En pocas palabras

  • Riesgo país: El indicador de JP Morgan se acerca a los 600 puntos básicos.
  • Mercados locales: Bonos soberanos y el S&P Merval operan con bajas generalizadas.
  • Contexto internacional: La suba de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU. presiona sobre los activos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Riesgo país Mercados Wall Street Acciones
Notas relacionadas
Caputo defendió el rumbo económico y atribuyó el alza del riesgo país a "un brutal shock externo"
El riesgo país sube a 650 puntos y alcanza su nivel más alto en casi un año
Suben las acciones argentinas en Wall Street tras el "efecto Bolsonaro" y las palabras de Scott Bessent
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar