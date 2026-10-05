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El dólar mayorista alcanzó su mayor distancia del techo de la banda cambiaria en 2026

El tipo de cambio mayorista se mantuvo en $1.520 y quedó 26,62% por debajo del límite superior de la banda. Las reservas del Banco Central superaron los U$S 48.000 millones y la autoridad monetaria aceleró sus compras de divisas.

El tipo de cambio mayorista se mantuvo en $1.520 y quedó 26

El tipo de cambio mayorista se mantuvo en $1.520 y quedó 26,62% por debajo del límite superior de la banda. (Foto: archivo)

El dólar mayorista cerró sin cambios en $1.520 para la venta y amplió la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, que actualmente se ubica en $1.924,62. De esta manera, quedó 26,62% por debajo de ese límite, la mayor diferencia registrada durante 2026.

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(Foto: archivo)

La cotización mostró así una segunda jornada consecutiva sin avances, luego de una semana marcada por bajas. El movimiento se produjo después de un septiembre con variaciones moderadas y de un comienzo de octubre en el que había aparecido una mayor presión sobre el tipo de cambio, que luego perdió intensidad.

El comportamiento del mayorista durante septiembre también fue acotado. En ese mes acumuló una suba de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas proyectan una inflación superior al 1,7% registrado en agosto.

El BCRA sumó compras y las reservas superaron los U$S 48.000 millones

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) reforzó durante las últimas jornadas su posición compradora en el Mercado Libre de Cambios. En la rueda, la autoridad monetaria incorporó U$S 35 millones y llevó a U$S 128 millones el saldo positivo acumulado durante las dos primeras jornadas de octubre.

Las compras realizadas durante 2026 alcanzaron así los U$S 14.696 millones. A su vez, el resultado semanal fue de U$S 369 millones a favor, el monto más elevado desde julio.

El incremento de las adquisiciones se reflejó en las reservas internacionales brutas, que volvieron a crecer y se mantuvieron por encima de los U$S 48.000 millones.

La mejora del flujo comprador marcó un cambio respecto del ritmo observado durante septiembre. De todos modos, todavía resta determinar si esta dinámica podrá mantenerse durante el resto de octubre.

Qué espera el mercado para el dólar

Los contratos de dólar futuro registraron bajas de hasta 0,3% durante la jornada.

Las operaciones del mercado proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.540 para fines de octubre y de alrededor de $1.597 para diciembre.

El Banco Central sumó compras y las reservas superaron los U$S 48.000 millones. (Foto: archivo)

El Banco Central sumó compras y las reservas superaron los U$S 48.000 millones. (Foto: archivo)

A cuánto cotizaron el dólar oficial y los financieros

En el Banco Nación, el dólar minorista bajó $5 y terminó en $1.540 para la venta. Con esa referencia, el dólar tarjeta se ubicó en $2.002.

El relevamiento de entidades financieras elaborado por el Banco Central, en tanto, estableció un promedio de $1.540,24 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP finalizó en $1.538,39 y el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.606,41. El dólar blue, por su parte, se mantuvo en $1.550 para la venta.

En pocas palabras

  • Dólar mayorista: Se mantuvo sin cambios en $1.520, logrando la mayor distancia del techo de la banda cambiaria en 2026 (26,62% por debajo).
  • Reservas del BCRA: Superaron los U$S 48.000 millones tras compras aceleradas por U$S 35 millones en la rueda.
  • Mercado de futuros: Proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.540 para fines de octubre y $1.597 para diciembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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