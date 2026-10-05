El dólar mayorista alcanzó su mayor distancia del techo de la banda cambiaria en 2026

Las compras realizadas durante 2026 alcanzaron así los U$S 14.696 millones. A su vez, el resultado semanal fue de U$S 369 millones a favor, el monto más elevado desde julio.

El incremento de las adquisiciones se reflejó en las reservas internacionales brutas, que volvieron a crecer y se mantuvieron por encima de los U$S 48.000 millones.

La mejora del flujo comprador marcó un cambio respecto del ritmo observado durante septiembre. De todos modos, todavía resta determinar si esta dinámica podrá mantenerse durante el resto de octubre.

Qué espera el mercado para el dólar

Los contratos de dólar futuro registraron bajas de hasta 0,3% durante la jornada.

Las operaciones del mercado proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.540 para fines de octubre y de alrededor de $1.597 para diciembre.

El Banco Central sumó compras y las reservas superaron los U$S 48.000 millones. (Foto: archivo)

A cuánto cotizaron el dólar oficial y los financieros

En el Banco Nación, el dólar minorista bajó $5 y terminó en $1.540 para la venta. Con esa referencia, el dólar tarjeta se ubicó en $2.002.

El relevamiento de entidades financieras elaborado por el Banco Central, en tanto, estableció un promedio de $1.540,24 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP finalizó en $1.538,39 y el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.606,41. El dólar blue, por su parte, se mantuvo en $1.550 para la venta.