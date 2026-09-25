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Más de 1,7 millones de argentinos compraron dólares en agosto y la demanda superó los U$S 2.850 millones

Las compras brutas de divisas alcanzaron los U$S 2.853 millones durante el octavo mes del año, según el Banco Central. El número de compradores se mantuvo por encima de los 1,7 millones, aunque el volumen adquirido fue menor al de julio.

Las compras brutas de divisas alcanzaron los U$S 2.853 millones durante el octavo mes del año

Las compras brutas de divisas alcanzaron los U$S 2.853 millones durante el octavo mes del año, según el Banco Central. (Foto: archivo)
Leé también Los argentinos compraron más de US$ 3.300 millones en dólares durante julio, el mayor nivel en nueve meses
La demanda de billetes creció 35,8% respecto de junio y alcanzó su registro más elevado desde octubre del año pasado. (Foto: archivo)

Durante el mismo mes, unas 734.000 personas realizaron operaciones de venta por U$S 390 millones. De esta manera, las compras brutas de billetes por parte de personas humanas alcanzaron los U$S 2.853 millones, mientras que las compras netas se ubicaron en U$S 2.463 millones.

A ese movimiento se sumaron egresos netos por U$S 469 millones correspondientes a transferencias de divisas sin fines específicos.

Las compras brutas de billetes por parte de personas humanas alcanzaron los U$S 2.853 millones. (Foto: archivo)

Las compras brutas de billetes por parte de personas humanas alcanzaron los U$S 2.853 millones. (Foto: archivo)

Qué hicieron los argentinos con los dólares

Una parte importante de las divisas adquiridas permaneció dentro del sistema financiero local. De los aproximadamente U$S 2.600 millones en billetes y moneda extranjera sin destino específico que salieron del sistema durante agosto, unos U$S 1.100 millones quedaron depositados en bancos argentinos.

Otros U$S 700 millones fueron destinados a incrementar la tenencia de activos en el exterior. Los U$S 900 millones restantes se utilizaron para afrontar consumos mediante tarjetas y débitos en cuenta vinculados con turismo, servicios y otros pagos corrientes.

Cuánto se compró en los últimos meses

El volumen de agosto quedó por debajo de los U$S 3.319 millones registrados en julio, cuando la cantidad de dólares adquirida marcó el máximo de 2026 y también el mayor nivel desde octubre de 2025.

En aquel mes de 2025, las compras habían llegado a U$S 4.731 millones, en un contexto de turbulencia previo a las elecciones. El máximo de la serie se había alcanzado en septiembre, cuando la demanda llegó a U$S 5.130 millones.

Unos U$S 900 millones restantes se utilizaron para afrontar consumos mediante tarjetas y débitos en cuenta vinculados con turismo, servicios y otros pagos corrientes. (Foto: archivo)

Unos U$S 900 millones restantes se utilizaron para afrontar consumos mediante tarjetas y débitos en cuenta vinculados con turismo, servicios y otros pagos corrientes. (Foto: archivo)

Después de ese pico, las adquisiciones comenzaron a moderarse y se ubicaron durante varios meses alrededor de los U$S 2.200 millones.

Con el correr de 2026, la demanda volvió a mostrar variaciones. En enero, 1,6 millones de personas compraron U$S 2.613 millones. En febrero se adquirieron U$S 2.368 millones y en marzo, U$S 2.363 millones.

Abril registró U$S 2.727 millones, mientras que en mayo el monto descendió a U$S 2.212 millones. En junio volvió a crecer hasta los U$S 2.443 millones y en julio alcanzó los U$S 3.319 millones.

Con el resultado de agosto, las compras brutas acumuladas durante 2026 llegaron a U$S 20.898 millones.

El balance desde la flexibilización cambiaria

Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias en abril de 2025, los argentinos adquirieron U$S 47.290 millones en términos brutos.

Durante ese período, además, el sector privado no financiero realizó transferencias de moneda extranjera sin una finalidad declarada por otros U$S 4.354 millones, lo que llevó el total a U$S 51.644 millones.

En sentido contrario, las personas vendieron U$S 6.947 millones durante ese período. El resultado fue una demanda neta de divisas de U$S 40.343 millones.

En pocas palabras

  • Relevancia de agosto: 1,7 millones de argentinos compraron U$S 2.853 millones en divisas, con menor volumen que en julio.
  • Destino de divisas: Parte se depositó en bancos (U$S 1.100 millones), otra se destinó a activos en el exterior (U$S 700 millones) y el resto a consumos (U$S 900 millones).
  • Comparativa mensual: La compra de agosto fue inferior a la de julio (U$S 3.319 millones), pero superior a varios meses anteriores del año.
Resumen generado por Thinkindot AI
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