Más de 1,7 millones de argentinos compraron dólares en agosto y la demanda superó los U$S 2.850 millones

Otros U$S 700 millones fueron destinados a incrementar la tenencia de activos en el exterior. Los U$S 900 millones restantes se utilizaron para afrontar consumos mediante tarjetas y débitos en cuenta vinculados con turismo, servicios y otros pagos corrientes.

Cuánto se compró en los últimos meses

El volumen de agosto quedó por debajo de los U$S 3.319 millones registrados en julio, cuando la cantidad de dólares adquirida marcó el máximo de 2026 y también el mayor nivel desde octubre de 2025.

En aquel mes de 2025, las compras habían llegado a U$S 4.731 millones, en un contexto de turbulencia previo a las elecciones. El máximo de la serie se había alcanzado en septiembre, cuando la demanda llegó a U$S 5.130 millones.

Unos U$S 900 millones restantes se utilizaron para afrontar consumos mediante tarjetas y débitos en cuenta vinculados con turismo, servicios y otros pagos corrientes. (Foto: archivo)

Después de ese pico, las adquisiciones comenzaron a moderarse y se ubicaron durante varios meses alrededor de los U$S 2.200 millones.

Con el correr de 2026, la demanda volvió a mostrar variaciones. En enero, 1,6 millones de personas compraron U$S 2.613 millones. En febrero se adquirieron U$S 2.368 millones y en marzo, U$S 2.363 millones.

Abril registró U$S 2.727 millones, mientras que en mayo el monto descendió a U$S 2.212 millones. En junio volvió a crecer hasta los U$S 2.443 millones y en julio alcanzó los U$S 3.319 millones.

Con el resultado de agosto, las compras brutas acumuladas durante 2026 llegaron a U$S 20.898 millones.

El balance desde la flexibilización cambiaria

Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias en abril de 2025, los argentinos adquirieron U$S 47.290 millones en términos brutos.

Durante ese período, además, el sector privado no financiero realizó transferencias de moneda extranjera sin una finalidad declarada por otros U$S 4.354 millones, lo que llevó el total a U$S 51.644 millones.

En sentido contrario, las personas vendieron U$S 6.947 millones durante ese período. El resultado fue una demanda neta de divisas de U$S 40.343 millones.