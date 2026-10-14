La Ciudad de Buenos Aires habilitó un plan para regularizar deudas: cómo acceder al beneficio

Los contribuyentes podrán elegir entre dos alternativas:
-
Pago al contado: permite acceder a la condonación del 100% de los intereses resarcitorios.
-
Pago en hasta 12 cuotas: contempla una condonación del 50% de los intereses resarcitorios y no aplica intereses de financiación.
En ambos casos, los pagos se realizarán mediante débito automático.
Cómo adherirse al plan de AGIP paso a paso
El trámite se realiza completamente online a través del Portal del Contribuyente de AGIP. Para solicitar la adhesión, hay que seguir estos pasos:
-
Ingresar a www.agip.gob.ar y seleccionar la opción “Planes de Facilidades”.
-
Elegir el impuesto que se desea regularizar.
-
Consultar la deuda, seleccionar la modalidad de pago y validar los datos.
-
Informar el CBU de la cuenta bancaria desde la que se realizarán los débitos automáticos.
-
Completar la adhesión, para lo cual es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.
La información completa y el tutorial para realizar el trámite están disponibles en www.agip.gob.ar/regularizatudeuda.
La nueva herramienta se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar los trámites y ofrecer alternativas de pago a los contribuyentes porteños.