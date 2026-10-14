La Ciudad de Buenos Aires habilitó un plan para regularizar deudas: cómo acceder al beneficio

Los contribuyentes podrán elegir entre dos alternativas:

Pago al contado: permite acceder a la condonación del 100% de los intereses resarcitorios.

Pago en hasta 12 cuotas: contempla una condonación del 50% de los intereses resarcitorios y no aplica intereses de financiación.

En ambos casos, los pagos se realizarán mediante débito automático.

Cómo adherirse al plan de AGIP paso a paso

El trámite se realiza completamente online a través del Portal del Contribuyente de AGIP. Para solicitar la adhesión, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a www.agip.gob.ar y seleccionar la opción “Planes de Facilidades”.

Elegir el impuesto que se desea regularizar.

Consultar la deuda, seleccionar la modalidad de pago y validar los datos.

Informar el CBU de la cuenta bancaria desde la que se realizarán los débitos automáticos.

Completar la adhesión, para lo cual es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

La información completa y el tutorial para realizar el trámite están disponibles en www.agip.gob.ar/regularizatudeuda.

La nueva herramienta se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar los trámites y ofrecer alternativas de pago a los contribuyentes porteños.