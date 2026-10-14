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La Ciudad de Buenos Aires habilitó un plan para regularizar deudas: cómo acceder al beneficio

El gobierno porteño pondrá en marcha un plan de facilidades de pago que estará vigente hasta fin de año. Los contribuyentes podrán elegir entre dos modalidades para regularizar sus obligaciones.

La Ciudad habilitó un plan para regularizar deudas: cómo acceder al beneficio

La Ciudad habilitó un plan para regularizar deudas: cómo acceder al beneficio

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires que tengan deudas de ABL o patentes podrán acceder desde este jueves 15 de octubre a un nuevo plan para ponerse al día con los impuestos. La propuesta de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) contempla la condonación de hasta el 100% de los intereses resarcitorios y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés de financiación.

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El programa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanzará a las deudas vencidas antes del 1° de octubre de este año que todavía se encuentren en instancia administrativa.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la iniciativa y la vinculó con las medidas impulsadas para aliviar la carga tributaria de los vecinos. “Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”, sostuvo.

Qué deudas se pueden regularizar y cuáles son las opciones de pago

El plan establece un límite de $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. Ese monto se calcula sobre el capital original de la deuda, sin incluir los intereses acumulados.

Los contribuyentes podrán elegir entre dos alternativas:

  • Pago al contado: permite acceder a la condonación del 100% de los intereses resarcitorios.

  • Pago en hasta 12 cuotas: contempla una condonación del 50% de los intereses resarcitorios y no aplica intereses de financiación.

En ambos casos, los pagos se realizarán mediante débito automático.

Cómo adherirse al plan de AGIP paso a paso

El trámite se realiza completamente online a través del Portal del Contribuyente de AGIP. Para solicitar la adhesión, hay que seguir estos pasos:

  • Ingresar a www.agip.gob.ar y seleccionar la opción “Planes de Facilidades”.

  • Elegir el impuesto que se desea regularizar.

  • Consultar la deuda, seleccionar la modalidad de pago y validar los datos.

  • Informar el CBU de la cuenta bancaria desde la que se realizarán los débitos automáticos.

  • Completar la adhesión, para lo cual es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.

La información completa y el tutorial para realizar el trámite están disponibles en www.agip.gob.ar/regularizatudeuda.

La nueva herramienta se suma a las medidas que AGIP viene implementando para simplificar los trámites y ofrecer alternativas de pago a los contribuyentes porteños.

En pocas palabras

  • Plan de pago: La Ciudad de Buenos Aires lanza un plan para regularizar deudas de ABL y patentes hasta el 31 de diciembre.
  • Beneficios: Ofrece condonación de hasta el 100% de intereses resarcitorios y pago en cuotas sin interés de financiación.
  • Cómo adherirse: El trámite es 100% online a través del Portal del Contribuyente de AGIP, requiriendo Domicilio Fiscal Electrónico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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