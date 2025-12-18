Deudas de impuestos: cómo pagarlos sin intereses y con un simple trámite

En la web de AGIP: ingresar a www.agip.gob.ar, seleccionar “Pagos | Consulta de boletas” , elegir el impuesto correspondiente e ingresar los datos. Aparecerá la Cuota 219 con el concepto “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025” , que podrá abonarse mediante QR o descargarse para pago.

En Home Banking: la misma boleta estará disponible con la misma identificación y concepto.

Planes de cuotas para deudas de impuestos vencidos

Quienes no puedan pagar al contado pueden acceder a planes de hasta 48 cuotas, con reducción progresiva de intereses resarcitorios y punitorios que va del 70% al 10%, según la cantidad de pagos y el momento de adhesión.

Cómo registrarse en la moratoria

Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deben:

Ingresar al Portal del Contribuyente de AGIP y acceder a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria .

Seleccionar “Operaciones” y luego “Planes/Moratoria” .

Elegir las obligaciones a regularizar y la forma de financiación.

Asistencia presencial y recepción del plan

La atención presencial en la Sede Central de Viamonte 900 estará disponible hasta el 9 de enero, de lunes a viernes de 9 a 16.30, para quienes necesiten asistencia.

AGIPVIAMONTE

Desde el lanzamiento, más de 40 mil contribuyentes se inscribieron en las distintas modalidades. Según AGIP, el programa busca acompañar a quienes enfrentaron dificultades económicas y facilitar un retorno ordenado al sistema tributario.