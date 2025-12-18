En vivo Radio La Red
Trends
Impuestos
ABL
Economía

Deudas de impuestos: cómo pagarlos sin intereses y con un simple trámite

La AGIP mantiene abierta su moratoria para deudas de impuestos, con distintas opciones de pago y beneficios para quienes quieran regularizar su situación.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), responsable de la recaudación tributaria en la Ciudad de Buenos Aires, mantiene vigente su moratoria impositiva.

El programa permite regularizar deudas de impuestos vencidos hasta el 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como judicial, con excepción de responsabilidades de agentes de recaudación. La adhesión estará disponible hasta el 31 de enero de 2026.

Los contribuyentes pueden pagar sus deudas en una sola cuota y obtener la condonación del 100% de los intereses, una opción disponible hasta el 9 de enero de 2026, que permite saldar obligaciones sin cargos adicionales.

Boleta Única: simplificación para deudas de hasta $1 millón

AGIP

La Boleta Única permite cancelar hasta $1 millón en deudas de ABL, Inmobiliario y Patentes en un solo pago y sin intereses. La boleta incluye el total adeudado hasta el 31/08/2025, con la condonación de intereses ya aplicada.

  • En la web de AGIP: ingresar a www.agip.gob.ar, seleccionar “Pagos | Consulta de boletas”, elegir el impuesto correspondiente e ingresar los datos. Aparecerá la Cuota 219 con el concepto “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”, que podrá abonarse mediante QR o descargarse para pago.

  • En Home Banking: la misma boleta estará disponible con la misma identificación y concepto.

Planes de cuotas para deudas de impuestos vencidos

Quienes no puedan pagar al contado pueden acceder a planes de hasta 48 cuotas, con reducción progresiva de intereses resarcitorios y punitorios que va del 70% al 10%, según la cantidad de pagos y el momento de adhesión.

Cómo registrarse en la moratoria

Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deben:

  • Ingresar al Portal del Contribuyente de AGIP y acceder a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria.

  • Seleccionar “Operaciones” y luego “Planes/Moratoria”.

  • Elegir las obligaciones a regularizar y la forma de financiación.

Asistencia presencial y recepción del plan

La atención presencial en la Sede Central de Viamonte 900 estará disponible hasta el 9 de enero, de lunes a viernes de 9 a 16.30, para quienes necesiten asistencia.

AGIPVIAMONTE

Desde el lanzamiento, más de 40 mil contribuyentes se inscribieron en las distintas modalidades. Según AGIP, el programa busca acompañar a quienes enfrentaron dificultades económicas y facilitar un retorno ordenado al sistema tributario.

