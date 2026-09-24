Pobreza en Argentina: cuáles son las regiones y ciudades con los índices más altos

En el otro extremo apareció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la pobreza afectó al 11,1% de las personas. También se registraron niveles inferiores al promedio nacional en Neuquén-Plottier (19,6%), Mar del Plata (20,4%), Gran Rosario (23,1%) y Río Cuarto (23,6%).

Entre los aglomerados con índices elevados también aparecieron Posadas, con 42,2%; Corrientes, con 41%; Gran Santa Fe, con 38,6%; Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, con 38,4%; y Gran La Plata, con 37,8%.

Pobreza por regiones: dónde se registraron los niveles más altos

Al agrupar los datos por regiones, el Noreste fue la zona con mayor incidencia de pobreza, con un 41,5%. Le siguieron Cuyo, con 36,7; Gran Buenos Aires, con 32,1%; Noroeste, con 31,5%; región Pampeana, con 30,3%; y Patagonia, con 28,4%.

Dentro del Gran Buenos Aires también se observó una diferencia considerable. Mientras la Ciudad de Buenos Aires registró 11,1%, en los partidos del GBA la pobreza llegó al 36,9% de las personas.

La indigencia subió al 7,5%: qué ciudades fueron las más afectadas

La indigencia alcanzó al 7,5% de las personas durante los primeros seis meses del año, frente al 6,3% del segundo semestre de 2025. De esta manera, el indicador aumentó 1,2 puntos porcentuales. Incidencia pobreza e indigencia…

La situación más crítica se registró en Gran Resistencia, donde el 17,3% de la población quedó por debajo de la línea de indigencia. Detrás se ubicaron Concordia, con 12,7%; San Nicolás-Villa Constitución, con 10,3%; Rawson-Trelew, con 10%; los partidos del Gran Buenos Aires, con 9,9%; y Gran Santa Fe, con 9,8%.

Por regiones, el Noreste volvió a presentar el índice más alto, con 10,5%. Le siguieron Gran Buenos Aires (8,4%), Pampeana (7,2%), Cuyo (5%), Noroeste (4,3%) y Patagonia (4,2%). Incidencia pobreza e indigencia…

El informe del INDEC señaló que el deterioro frente al semestre anterior se produjo en un escenario en el que los ingresos crecieron por debajo de las canastas básicas: el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria avanzó 21,4% y la canasta básica total, 19,6%.