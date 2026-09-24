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Pobreza en Argentina: cuáles son las regiones y ciudades con los índices más altos

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026, pero mostró fuertes diferencias en todo el país. Cuáles fueron las ciudades con los índices más altos y más bajos, y qué regiones resultaron más afectadas.

Cerca de 15 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en Argentina. (Foto: archivo).

Cerca de 15 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en Argentina. (Foto: archivo).

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador mostró un incremento frente al 28,2% registrado durante la segunda mitad de 2025.

Leé también La pobreza en Argentina se ubicó en 32,3% en el primer semestre de 2026 y la indigencia alcanzó el 7,5%
Luego de tres semestres a la baja, la pobreza aumentó a 32,3% en el primer semestre de 2026. (Foto: archivo).

La medición oficial corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En ese universo, integrado por 30.143.000 personas, 9.729.000 se encontraban por debajo de la línea de pobreza, mientras que 2.249.000 eran indigentes. Si la tasa del 32,3% se extrapola a la población total del país, el resultado equivale a alrededor de 15 millones de personas.

El mapa de la pobreza, además, mostró fuertes diferencias según la región y la ciudad analizada. Mientras algunos aglomerados presentaron niveles cercanos o inferiores al 20%, en otros el indicador superó ampliamente el promedio general.

Las ciudades con los mayores niveles de pobreza

Las diferencias entre los distintos puntos del país fueron significativas. Concordia registró la incidencia de pobreza más elevada, con el 56,2% de sus habitantes por debajo de la línea de pobreza. En Gran Resistencia, en tanto, el indicador alcanzó el 48,6%.

En el otro extremo apareció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la pobreza afectó al 11,1% de las personas. También se registraron niveles inferiores al promedio nacional en Neuquén-Plottier (19,6%), Mar del Plata (20,4%), Gran Rosario (23,1%) y Río Cuarto (23,6%).

Entre los aglomerados con índices elevados también aparecieron Posadas, con 42,2%; Corrientes, con 41%; Gran Santa Fe, con 38,6%; Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, con 38,4%; y Gran La Plata, con 37,8%.

Pobreza por regiones: dónde se registraron los niveles más altos

Al agrupar los datos por regiones, el Noreste fue la zona con mayor incidencia de pobreza, con un 41,5%. Le siguieron Cuyo, con 36,7; Gran Buenos Aires, con 32,1%; Noroeste, con 31,5%; región Pampeana, con 30,3%; y Patagonia, con 28,4%.

Dentro del Gran Buenos Aires también se observó una diferencia considerable. Mientras la Ciudad de Buenos Aires registró 11,1%, en los partidos del GBA la pobreza llegó al 36,9% de las personas.

La indigencia subió al 7,5%: qué ciudades fueron las más afectadas

La indigencia alcanzó al 7,5% de las personas durante los primeros seis meses del año, frente al 6,3% del segundo semestre de 2025. De esta manera, el indicador aumentó 1,2 puntos porcentuales. Incidencia pobreza e indigencia…

La situación más crítica se registró en Gran Resistencia, donde el 17,3% de la población quedó por debajo de la línea de indigencia. Detrás se ubicaron Concordia, con 12,7%; San Nicolás-Villa Constitución, con 10,3%; Rawson-Trelew, con 10%; los partidos del Gran Buenos Aires, con 9,9%; y Gran Santa Fe, con 9,8%.

Por regiones, el Noreste volvió a presentar el índice más alto, con 10,5%. Le siguieron Gran Buenos Aires (8,4%), Pampeana (7,2%), Cuyo (5%), Noroeste (4,3%) y Patagonia (4,2%). Incidencia pobreza e indigencia…

El informe del INDEC señaló que el deterioro frente al semestre anterior se produjo en un escenario en el que los ingresos crecieron por debajo de las canastas básicas: el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria avanzó 21,4% y la canasta básica total, 19,6%.

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