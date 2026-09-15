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TramBus en la Ciudad de Buenos Aires: los cambios que ya rigen en las calles de Caballito y Almagro

Desde este martes se modifican sentidos de circulación, reglas de estacionamiento y el recorrido de la Línea 2 de colectivos. Las medidas se implementan como parte de las obras para la llegada del nuevo sistema eléctrico de transporte.

TramBus en Buenos Aires: los cambios que ya rigen en Caballito y Almagro

TramBus en Buenos Aires: los cambios que ya rigen en Caballito y Almagro

Los barrios porteños de Caballito y Almagro comenzaron a tener desde este martes modificaciones en la circulación vehicular, el estacionamiento y el recorrido de la Línea 2 de colectivos, en el marco de la implementación del nuevo sistema TramBus de la Ciudad de Buenos Aires.

Leé también Cambios de tránsito en CABA por la llegada del Trambus: qué avenidas claves tomarán otro sentido
Cambios de tránsito en Caballito por la llegada del Trambus. (Foto: Ciudad de Buenos Aires)

Las medidas forman parte de la adecuación de la red vial para la futura línea T1 del TramBus, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.

Entre los principales cambios se encuentran nuevas restricciones para estacionar, modificaciones en el sentido de algunas calles y ajustes en determinados cruces de avenidas.

Dónde ya no se podrá estacionar

Las nuevas reglas alcanzan distintas calles y avenidas de Caballito y Almagro:

  • Avenida La Plata: queda prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos.
  • Quito: no se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz, debido a la presencia de una ciclovía.
  • Avenida Rivadavia: queda prohibido estacionar sobre la mano derecha entre Yatay e Hidalgo durante las 24 horas.
  • Hipólito Yrigoyen: desde avenida La Plata hacia Mármol, no se podrá girar a la izquierda en Muñiz.

Qué calles cambian de sentido

También se modificó la circulación en distintos tramos:

  • Avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia: sentido único hacia avenida Rivadavia.
  • Quito, entre avenida La Plata y Muñiz: sentido único hacia Muñiz.
  • Mármol, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen: sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.
  • Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia: sentido único hacia avenida Rivadavia.
  • Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol: doble sentido de circulación.

Además, la Línea 2 de colectivos modificará su recorrido y circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual.

Cómo será el TramBus que llegará a la Ciudad

El TramBus es un sistema de transporte público eléctrico que circula sobre neumáticos y está pensado como complemento de la red de subterráneos.

La primera línea será la T1, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque a través de un recorrido de 20 kilómetros. El servicio contará con carriles exclusivos y preferenciales y tendrá conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Según la información difundida por el Gobierno porteño, los vehículos serán eléctricos y fabricados en Argentina. No necesitarán infraestructura ferroviaria y estarán equipados con distintos sistemas de asistencia y monitoreo, entre ellos alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.

Los cambios que se vienen en octubre

Las modificaciones en la circulación continuarán durante los próximos meses. Desde octubre, Avenida Acoyte tendrá sentido único de sur a norte y contará con un carril exclusivo sobre la derecha destinado al TramBus. A su vez, Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en sentido norte-sur.

El Gobierno porteño también informó que la T1 tendrá paradas cada 500 metros y atravesará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya.

El recorrido permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte, además de las estaciones ferroviarias de Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz y los corredores de Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.

En pocas palabras

  • Cambios de Tránsito: Ya rigen nuevas restricciones de estacionamiento y sentidos de circulación en Caballito y Almagro para el TramBus.
  • Línea T1: El nuevo sistema de transporte eléctrico conectará Nueva Pompeya con Aeroparque, con una frecuencia de 4 minutos en hora pico.
  • Impacto Ambiental: Se espera que el TramBus reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación sonora en la Ciudad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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