TramBus en la Ciudad de Buenos Aires: los cambios que ya rigen en las calles de Caballito y Almagro

Avenida La Plata: queda prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos.

queda prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos. Quito: no se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz, debido a la presencia de una ciclovía.

no se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz, debido a la presencia de una ciclovía. Avenida Rivadavia: queda prohibido estacionar sobre la mano derecha entre Yatay e Hidalgo durante las 24 horas.

queda prohibido estacionar sobre la mano derecha entre Yatay e Hidalgo durante las 24 horas. Hipólito Yrigoyen: desde avenida La Plata hacia Mármol, no se podrá girar a la izquierda en Muñiz.

Qué calles cambian de sentido

También se modificó la circulación en distintos tramos:

Avenida La Plata , entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia: sentido único hacia avenida Rivadavia.

, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia: sentido único hacia avenida Rivadavia. Quito , entre avenida La Plata y Muñiz: sentido único hacia Muñiz.

, entre avenida La Plata y Muñiz: sentido único hacia Muñiz. Mármol , entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen: sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.

, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen: sentido único hacia Hipólito Yrigoyen. Pringles , entre Lezica y avenida Rivadavia: sentido único hacia avenida Rivadavia.

, entre Lezica y avenida Rivadavia: sentido único hacia avenida Rivadavia. Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol: doble sentido de circulación.

Además, la Línea 2 de colectivos modificará su recorrido y circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual.

Cómo será el TramBus que llegará a la Ciudad

El TramBus es un sistema de transporte público eléctrico que circula sobre neumáticos y está pensado como complemento de la red de subterráneos.

La primera línea será la T1, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque a través de un recorrido de 20 kilómetros. El servicio contará con carriles exclusivos y preferenciales y tendrá conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Según la información difundida por el Gobierno porteño, los vehículos serán eléctricos y fabricados en Argentina. No necesitarán infraestructura ferroviaria y estarán equipados con distintos sistemas de asistencia y monitoreo, entre ellos alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.

Los cambios que se vienen en octubre

Las modificaciones en la circulación continuarán durante los próximos meses. Desde octubre, Avenida Acoyte tendrá sentido único de sur a norte y contará con un carril exclusivo sobre la derecha destinado al TramBus. A su vez, Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en sentido norte-sur.

El Gobierno porteño también informó que la T1 tendrá paradas cada 500 metros y atravesará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya.

El recorrido permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte, además de las estaciones ferroviarias de Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz y los corredores de Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.