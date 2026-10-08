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El Gobierno y la Ciudad acordaron el traspaso de Marcos Paz y activaron el traslado de los presos de Devoto

El complejo penitenciario fue entregado formalmente a la Nación y el Gobierno puso en marcha el operativo para mudar de manera progresiva a los internos de la cárcel porteña. El plan contempla la participación coordinada de cinco fuerzas federales y comenzará este año.

El Gobierno y la Ciudad acordaron el traspaso de Marcos Paz y activaron el traslado de los presos de Devoto. (Foto: Ministerio de Seguridad)

El Gobierno y la Ciudad acordaron el traspaso de Marcos Paz y activaron el traslado de los presos de Devoto. (Foto: Ministerio de Seguridad)

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires formalizaron este jueves el traspaso del complejo penitenciario de Marcos Paz a la Nación y dieron inicio al proceso que permitirá trasladar de manera gradual a los internos alojados en la cárcel de Devoto. La medida quedó establecida a través del Plan Operacional "Ley y Orden", presentado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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El acto se realizó desde las 16 en la sede del Ministerio de Seguridad y estuvo encabezado por Karina Milei, Diego Santilli y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el funcionario porteño Horacio Giménez, a cargo de Seguridad, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

El complejo penitenciario fue entregado formalmente a la Naci&oacute;n y el Gobierno puso en marcha el operativo para mudar de manera progresiva a los internos de la c&aacute;rcel porte&ntilde;a. (Foto: Ministerio de Seguridad)

El complejo penitenciario fue entregado formalmente a la Nación y el Gobierno puso en marcha el operativo para mudar de manera progresiva a los internos de la cárcel porteña. (Foto: Ministerio de Seguridad)

A la salida de la reunión, Karina Milei señaló en declaraciones a la prensa que el anuncio es "una gran conjunto entre Nación y Ciudad" y destacó la colaboración de ambas administraciones "en las cosas que son para ayudar a todos los argentinos". Además, indicó que el traslado se frenará con la llegada del papa León XIV en noviembre.

Cómo será la mudanza

Monteoliva explicó ante la prensa que el traslado comenzará durante este año y será realizado por etapas, de acuerdo con las características de los internos y la organización del dispositivo.

La funcionaria destacó que el operativo fue planificado mediante un sistema de pruebas y estará bajo la coordinación de un comando unificado integrado por las cinco fuerzas federales.

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires dieron inicio al proceso para trasladar de manera gradual a los internos alojados en la c&aacute;rcel de Devoto. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires dieron inicio al proceso para trasladar de manera gradual a los internos alojados en la cárcel de Devoto. (Foto: archivo)

El dispositivo estará conformado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, con participación de representantes de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

La ministra calificó como un "hito histórico" la articulación entre el Gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires. "Algo que alguna vez pareció imposible y se concreta cada día más, recibir el penal de Marcos Paz", sostuvo.

La planificación tendrá en cuenta el perfil criminológico de los detenidos, los recorridos previstos y los riesgos que puedan surgir durante los traslados. También se implementarán mecanismos de alerta temprana, intercambio de información y protocolos para responder ante posibles incidentes.

El acto estuvo encabezado por Karina Milei, Diego Santilli y el jefe de Gobierno porte&ntilde;o, Jorge Macri. (Foto: Ministerio de Seguridad)

El acto estuvo encabezado por Karina Milei, Diego Santilli y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (Foto: Ministerio de Seguridad)

Marcos Paz ya fue sometido a una prueba

El complejo penitenciario de Marcos Paz, construido por la Ciudad, tiene capacidad para unos 2.240 internos. La semana pasada finalizó la primera etapa de puesta en funcionamiento, que consistió en una prueba para verificar la funcionalidad de las instalaciones.

Con el convenio firmado este jueves quedó habilitada la siguiente fase, que contempla el traslado de los presos alojados en Devoto.

El Gobierno todavía no estableció cuánto tiempo demandará completar la mudanza. Monteoliva confirmó que comenzará este año y que se realizará de manera progresiva, con distintas etapas determinadas por la organización del operativo y las características de los detenidos.

En pocas palabras

  • Traspaso de Marcos Paz: El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires formalizaron el traspaso del complejo penitenciario a la Nación para el traslado progresivo de internos.
  • Operativo de Traslado: El plan, denominado "Ley y Orden", comenzará este año con la participación coordinada de cinco fuerzas federales y se realizará por etapas.
  • Participación de Autoridades: El acto contó con la presencia de Karina Milei, Diego Santilli y Jorge Macri, quienes destacaron la colaboración entre ambas administraciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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