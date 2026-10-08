El Gobierno y la Ciudad acordaron el traspaso de Marcos Paz y activaron el traslado de los presos de Devoto

Cómo será la mudanza

Monteoliva explicó ante la prensa que el traslado comenzará durante este año y será realizado por etapas, de acuerdo con las características de los internos y la organización del dispositivo.

La funcionaria destacó que el operativo fue planificado mediante un sistema de pruebas y estará bajo la coordinación de un comando unificado integrado por las cinco fuerzas federales.

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires dieron inicio al proceso para trasladar de manera gradual a los internos alojados en la cárcel de Devoto. (Foto: archivo)

El dispositivo estará conformado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, con participación de representantes de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

La ministra calificó como un "hito histórico" la articulación entre el Gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires. "Algo que alguna vez pareció imposible y se concreta cada día más, recibir el penal de Marcos Paz", sostuvo.

La planificación tendrá en cuenta el perfil criminológico de los detenidos, los recorridos previstos y los riesgos que puedan surgir durante los traslados. También se implementarán mecanismos de alerta temprana, intercambio de información y protocolos para responder ante posibles incidentes.

El acto estuvo encabezado por Karina Milei, Diego Santilli y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (Foto: Ministerio de Seguridad)

Marcos Paz ya fue sometido a una prueba

El complejo penitenciario de Marcos Paz, construido por la Ciudad, tiene capacidad para unos 2.240 internos. La semana pasada finalizó la primera etapa de puesta en funcionamiento, que consistió en una prueba para verificar la funcionalidad de las instalaciones.

Con el convenio firmado este jueves quedó habilitada la siguiente fase, que contempla el traslado de los presos alojados en Devoto.

El Gobierno todavía no estableció cuánto tiempo demandará completar la mudanza. Monteoliva confirmó que comenzará este año y que se realizará de manera progresiva, con distintas etapas determinadas por la organización del operativo y las características de los detenidos.