La economía creció apenas 0,1% en agosto y cayó 1,7% en la comparación anual

El panorama también está condicionado por el desempeño del producto bruto interno (PBI). Según los datos difundidos previamente por el Indec, la economía se contrajo un 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año.

Si el tercer trimestre también termina con una caída respecto del período anterior, se configuraría una recesión técnica, definida habitualmente como dos trimestres consecutivos de contracción económica.

La industria y el comercio, entre los sectores más golpeados

El informe oficial mostró que diez de los sectores que integran el EMAE registraron retrocesos interanuales durante agosto. Entre las mayores caídas se destacó la pesca, con una baja del 15,7%.

También se registraron contracciones en la industria manufacturera, que retrocedió un 3,2%, y en el comercio mayorista, minorista y las reparaciones, con una caída del 3,5%.

Estos dos últimos sectores tuvieron la mayor incidencia negativa sobre el resultado general y restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador. El transporte y las comunicaciones también mostraron un desempeño desfavorable, con una contracción del 2,9%.

Por su parte, la construcción cayó un 2,5% respecto de agosto del año pasado. Se trata de una actividad relevante por su capacidad de generar empleo, además de su participación en la producción económica.

Minería, energía y hotelería mostraron subas

En contraste con los sectores en retroceso, cinco actividades registraron aumentos interanuales durante agosto. La explotación de minas y canteras encabezó las subas, con un crecimiento del 11,1%, seguida por electricidad, gas y agua, que avanzó un 4,3%.

Hoteles y restaurantes también mostraron una evolución positiva, con un incremento del 3,1% frente al mismo mes de 2025.

En conjunto, la minería, los servicios de electricidad, gas y agua, y la actividad hotelera y gastronómica aportaron 0,6 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE. Sin embargo, esa contribución no alcanzó para compensar las caídas de la industria y el comercio.