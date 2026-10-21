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La economía creció apenas 0,1% en agosto y cayó 1,7% en la comparación anual

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja interanual del 1,7%, según el Indec. La industria, el comercio y el transporte estuvieron entre los sectores más afectados, mientras que la tendencia de la actividad permaneció estancada.

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El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja interanual del 1,7%, según el Indec. (Foto: archivo)

La economía argentina registró una mejora mensual de 0,1% en agosto de 2026, luego del desplome del 2,9% que había sufrido en julio, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(INDEC). El repunte no alcanzó para compensar la caída previa y la actividad volvió a mostrar una contracción en la comparación interanual, en un escenario que mantiene las señales de debilidad económica.

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El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó un 1,7% frente a agosto de 2025. Además, la medición de tendencia-ciclo no registró variaciones respecto del mes anterior.

La actividad sigue estancada y crecen las señales de recesión

La mejora mensual de agosto quedó muy por debajo de la caída registrada en julio. De esta manera, la economía recuperó apenas una parte mínima de lo perdido durante el mes anterior.

La serie desestacionalizada del EMAE mostró uno de sus registros más bajos desde noviembre de 2024. En paralelo, el componente tendencia-ciclo permanece prácticamente sin cambios desde el segundo trimestre de 2025.

El panorama también está condicionado por el desempeño del producto bruto interno (PBI). Según los datos difundidos previamente por el Indec, la economía se contrajo un 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año.

Si el tercer trimestre también termina con una caída respecto del período anterior, se configuraría una recesión técnica, definida habitualmente como dos trimestres consecutivos de contracción económica.

La industria y el comercio, entre los sectores más golpeados

El informe oficial mostró que diez de los sectores que integran el EMAE registraron retrocesos interanuales durante agosto. Entre las mayores caídas se destacó la pesca, con una baja del 15,7%.

También se registraron contracciones en la industria manufacturera, que retrocedió un 3,2%, y en el comercio mayorista, minorista y las reparaciones, con una caída del 3,5%.

Estos dos últimos sectores tuvieron la mayor incidencia negativa sobre el resultado general y restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador. El transporte y las comunicaciones también mostraron un desempeño desfavorable, con una contracción del 2,9%.

Por su parte, la construcción cayó un 2,5% respecto de agosto del año pasado. Se trata de una actividad relevante por su capacidad de generar empleo, además de su participación en la producción económica.

Minería, energía y hotelería mostraron subas

En contraste con los sectores en retroceso, cinco actividades registraron aumentos interanuales durante agosto. La explotación de minas y canteras encabezó las subas, con un crecimiento del 11,1%, seguida por electricidad, gas y agua, que avanzó un 4,3%.

Hoteles y restaurantes también mostraron una evolución positiva, con un incremento del 3,1% frente al mismo mes de 2025.

En conjunto, la minería, los servicios de electricidad, gas y agua, y la actividad hotelera y gastronómica aportaron 0,6 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE. Sin embargo, esa contribución no alcanzó para compensar las caídas de la industria y el comercio.

En pocas palabras

  • Economía argentina: Registró una mejora mensual de 0,1% en agosto, tras la caída del 2,9% en julio, según datos del INDEC.
  • Desempeño interanual: La actividad económica retrocedió 1,7% en comparación con agosto de 2025, con caídas en industria, comercio y transporte.
  • Señales de recesión: La tendencia-ciclo de la actividad permanece estancada, y dos trimestres consecutivos de contracción configurarían una recesión técnica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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