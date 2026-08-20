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La actividad económica creció 0,8% en junio y cerró el semestre con una mejora de 1,9%

El Estimador Mensual de Actividad Económica informó una suba de 0,8% respecto de mayo y un avance interanual de 2,7% en junio. En los primeros seis meses de 2026, la economía acumuló un crecimiento de 1,9%.

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El Estimador Mensual de Actividad Económica informó una suba de 0

El Estimador Mensual de Actividad Económica informó una suba de 0,8% respecto de mayo y un avance interanual de 2,7% en junio. (Foto: archivo)

La actividad económica registró una mejora de 0,8% en junio respecto de mayo y acumuló un crecimiento de 1,9% durante el primer semestre de 2026. El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que además informó una suba interanual de 2,7% en el sexto mes del año.

Leé también La actividad económica cayó 1,5% en abril, aunque registró una mejora frente al mismo mes del año pasado
Según el Indec, la actividad económica registró una baja mensual tras el fuerte repunte del mes anterior. (Foto: pexels)

El resultado llegó luego de la caída observada en mayo y reflejó una nueva recuperación mensual. Sin embargo, el desempeño general de la economía continúa mostrando variaciones marcadas entre un mes y otro.

Crecimiento desigual entre los sectores

La evolución de la actividad económica sigue exhibiendo diferencias entre los distintos rubros. Mientras la energía, la minería y el sector agropecuario mantienen una tendencia de expansión, la industria y la construcción continúan sin mostrar señales claras de crecimiento.

Este escenario refleja una dinámica heterogénea, con actividades que sostienen el avance de la economía y otras que permanecen estancadas.

La reacción del Gobierno nacional

El presidente Javier Milei celebró el dato económico a través de sus redes sociales. En un posteo en su cuenta de X, el mandatario destacó que "13 de 16 sectores crecen", mientras que apuntó contra los "periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía" a los que aseguró les "va a caer muy mal" el dato.

Qué proyectan las consultoras y organismos internacionales

Las estimaciones relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre bancos y consultoras privadas indicaban que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por factores estacionales, habría registrado una caída de 0,4% durante el segundo trimestre de 2026.

Para el tercer y cuarto trimestre del año, los analistas esperan una recuperación de 1% en cada período.

En las proyecciones para todo 2026, el promedio de las estimaciones ubica el crecimiento del PIB real en 2,7%, mientras que las diez consultoras con mejores antecedentes de pronóstico prevén una expansión de 2,6%.

Por su parte, el Banco Mundial estimó en junio que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026, según su informe Perspectivas Económicas Mundiales. El organismo también redujo sus previsiones para este año y ajustó a la baja la proyección para 2027, cuando espera un crecimiento de 3,7%.

Mientras la energía, minería y el sector agropecuario mantienen una tendencia de expansión, la industria y la construcción continúan sin mostrar señales claras de crecimiento. (Foto: archivo)

Mientras la energía, minería y el sector agropecuario mantienen una tendencia de expansión, la industria y la construcción continúan sin mostrar señales claras de crecimiento. (Foto: archivo)

Las nuevas estimaciones resultaron inferiores a las difundidas a comienzos de año y formaron parte de una revisión más amplia que alcanzó a distintas economías. El Banco Mundial atribuyó esos cambios a la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente, el aumento de los precios de la energía y las mayores presiones inflacionarias.

Aun con ese recorte, las previsiones para la Argentina permanecieron por encima de las expectativas de crecimiento global y de América Latina y el Caribe. Además, el organismo proyectó que la economía argentina crecerá 3,5% en 2028, un año después de las elecciones presidenciales previstas para 2027.

En pocas palabras

  • Actividad económica: Creció 0,8% en junio, acumulando 1,9% en el semestre.
  • Sectores: Energía, minería y agro crecen; industria y construcción, estancadas.
  • Proyecciones: Consultoras y Banco Mundial esperan crecimiento para el resto del año y 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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