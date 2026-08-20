La actividad económica creció 0,8% en junio y cerró el semestre con una mejora de 1,9%

La reacción del Gobierno nacional

El presidente Javier Milei celebró el dato económico a través de sus redes sociales. En un posteo en su cuenta de X, el mandatario destacó que "13 de 16 sectores crecen", mientras que apuntó contra los "periodistas corruptos ensobrados y a chantas con credencial en economía" a los que aseguró les "va a caer muy mal" el dato.

Qué proyectan las consultoras y organismos internacionales

Las estimaciones relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre bancos y consultoras privadas indicaban que el Producto Interno Bruto (PIB), ajustado por factores estacionales, habría registrado una caída de 0,4% durante el segundo trimestre de 2026.

Para el tercer y cuarto trimestre del año, los analistas esperan una recuperación de 1% en cada período.

En las proyecciones para todo 2026, el promedio de las estimaciones ubica el crecimiento del PIB real en 2,7%, mientras que las diez consultoras con mejores antecedentes de pronóstico prevén una expansión de 2,6%.

Por su parte, el Banco Mundial estimó en junio que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026, según su informe Perspectivas Económicas Mundiales. El organismo también redujo sus previsiones para este año y ajustó a la baja la proyección para 2027, cuando espera un crecimiento de 3,7%.

Mientras la energía, minería y el sector agropecuario mantienen una tendencia de expansión, la industria y la construcción continúan sin mostrar señales claras de crecimiento. (Foto: archivo)

Las nuevas estimaciones resultaron inferiores a las difundidas a comienzos de año y formaron parte de una revisión más amplia que alcanzó a distintas economías. El Banco Mundial atribuyó esos cambios a la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente, el aumento de los precios de la energía y las mayores presiones inflacionarias.

Aun con ese recorte, las previsiones para la Argentina permanecieron por encima de las expectativas de crecimiento global y de América Latina y el Caribe. Además, el organismo proyectó que la economía argentina crecerá 3,5% en 2028, un año después de las elecciones presidenciales previstas para 2027.