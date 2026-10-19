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El superávit comercial rozó los US$ 3.000 millones en septiembre y fue el segundo más alto de 2026

La balanza comercial registró un saldo positivo de US$ 2.976 millones, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y una caída interanual de las importaciones.

La balanza comercial registró un saldo positivo de US$ 2.976 millones

La balanza comercial registró un saldo positivo de US$ 2.976 millones, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y una caída interanual de las importaciones. (Foto: archivo)

La Argentina registró en septiembre un superávit comercial de US$ 2.976 millones, el segundo resultado mensual más elevado de 2026, impulsado por el aumento de las exportaciones y una reducción de las compras al exterior en la comparación interanual. El intercambio comercial totalizó US$ 17.095 millones, con una suba de 11,6% respecto del mismo mes de 2025, y la balanza acumuló 34 meses consecutivos con saldo positivo.

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Las exportaciones alcanzaron un máximo histórico y consolidaron el vigésimo noveno mes consecutivo de saldo comercial positivo. (Foto: archivo)

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec), las exportaciones alcanzaron los US$ 10.036 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 7.060 millones. El superávit de septiembre fue US$ 2.039 millones superior al registrado durante el mismo período del año pasado.

El resultado se ubicó por debajo del máximo de 2026, alcanzado en mayo, cuando el saldo favorable había llegado a US$ 3.450 millones.

Las exportaciones crecieron por los precios y las cantidades

Las ventas argentinas al exterior aumentaron 23,5% interanual en septiembre, con un incremento de US$ 1.908 millones. La mejora respondió a una suba de 16,4% en los precios y de 6,1% en las cantidades exportadas.

En la comparación mensual, la serie desestacionalizada, que permite observar la evolución de la actividad al descontar factores estacionales, mostró un crecimiento de 8,6% frente a agosto. Por su parte, la tendencia-ciclo avanzó 0,6%.

Todos los grandes rubros de exportación registraron aumentos en sus valores respecto de septiembre de 2025. El mayor crecimiento correspondió a combustibles y energía, cuyas ventas sumaron US$ 1.781 millones, con un incremento interanual de 89,1%.

Este rubro aportó US$ 840 millones adicionales respecto del mismo mes del año pasado. Los precios subieron 33,4% y las cantidades, 39,8%. Entre los productos que impulsaron el resultado se destacaron el petróleo crudo, los carburantes, el gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos y la energía eléctrica.

Las manufacturas de origen agropecuario también mostraron una evolución positiva. Las exportaciones de este segmento alcanzaron los US$ 3.495 millones, con un crecimiento de 16,8% y un incremento de US$ 502 millones. La mejora estuvo vinculada principalmente con las ventas de residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, grasas y aceites, y carnes y sus preparados. En este rubro, los precios aumentaron 12,9% y las cantidades, 3,7%.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial registraron una suba de 17,5%, equivalente a US$ 378 millones adicionales. Los precios avanzaron 12,2% y las cantidades, 4,8%. Los mayores aportes provinieron de los productos químicos y conexos, los metales comunes y sus manufacturas, y el material de transporte terrestre.

Los productos primarios totalizaron US$ 2.225 millones, con un incremento interanual de 9,2%, equivalente a US$ 188 millones. En este caso, la mejora se explicó por una suba de 13,9% en los precios, que compensó una caída de 3,4% en las cantidades. Las mayores ventas de cereales contrarrestaron la disminución de las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos.

El petróleo y los derivados de la soja lideraron las ventas externas

Los diez principales productos exportados concentraron el 57,3% de las ventas argentinas al exterior durante septiembre.

Los aceites crudos de petróleo encabezaron el listado, con operaciones por US$ 1.127 millones. En segundo lugar se ubicaron la harina y los pellets derivados de la extracción del aceite de soja, con US$ 1.006 millones, seguidos por el maíz en grano, excluido para siembra, con US$ 833 millones.

También se destacaron el aceite de soja en bruto, con exportaciones por US$ 597 millones, y los vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con US$ 518 millones.

Los porotos de soja ocuparon el sexto lugar, con ventas por US$ 468 millones. Pese a ese volumen, el producto registró una caída interanual de 42,6% y representó el 4,7% de las exportaciones totales.

La composición de las ventas externas reflejó el peso de los productos energéticos y agroindustriales en el resultado comercial del mes, con el petróleo crudo como principal producto exportado.

El petróleo y los derivados de la soja lideraron las ventas externas. (Foto: archivo)

El petróleo y los derivados de la soja lideraron las ventas externas. (Foto: archivo)

Las importaciones retrocedieron en la comparación interanual

Las compras al exterior sumaron US$ 7.060 millones en septiembre y registraron una caída interanual de 1,8%. La disminución estuvo explicada por una contracción de 11,2% en las cantidades importadas, que fue parcialmente compensada por un aumento de 10,4% en los precios.

Sin embargo, la evolución mensual mostró una leve recuperación. Frente a agosto, la serie desestacionalizada de las importaciones avanzó 0,2%, mientras que la tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios.

Los diez principales productos importados concentraron el 29,4% del total. Los vehículos automóviles para el transporte de personas encabezaron el listado, con compras por aproximadamente US$ 450 millones, equivalentes al 6,4% de las importaciones.

Les siguieron las partes y accesorios de vehículos automóviles, con el 4,3%, y las habas de soja, con el 3,9%. En tanto, los medicamentos representaron el 2,8% y los teléfonos y aparatos de transmisión de datos, el 2,5%.

Las compras al exterior sumaron US$ 7.060 millones en septiembre y registraron una caída interanual de 1,8%. (Foto: archivo)

Las compras al exterior sumaron US$ 7.060 millones en septiembre y registraron una caída interanual de 1,8%. (Foto: archivo)

Entre los restantes productos se destacaron los vehículos para el transporte de mercancías y la sangre y los productos inmunológicos, con una participación de 2,1% cada uno. Los abonos nitrogenados representaron el 2%, los demás abonos el 1,8% y las máquinas para procesamiento de datos el 1,6%.

La distribución mostró una concentración limitada de las compras externas, ya que ninguna de las principales partidas superó el 7% del total.

China fue el principal socio comercial de la Argentina

El intercambio con los principales bloques y países presentó resultados dispares. Entre los socios comerciales analizados, los mayores superávits se registraron con el resto de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), por US$ 1.189 millones; la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), por US$ 585 millones; y el bloque integrado por Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), por US$ 506 millones.

En sentido contrario, los principales déficits correspondieron a China, con un saldo negativo de US$ 831 millones, y a la Unión Europea, con US$ 64 millones.

El Mercosur fue la zona con mayor intercambio comercial durante septiembre, con un total de US$ 3.500 millones. Las exportaciones hacia ese bloque alcanzaron los US$ 1.729 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 1.770 millones.

A nivel de países, China se ubicó como el principal socio comercial de la Argentina, con un intercambio total de US$ 2.803 millones. Las exportaciones argentinas hacia ese destino sumaron US$ 986 millones, frente a importaciones por US$ 1.817 millones.

El resultado de septiembre consolidó el saldo comercial positivo por trigésimo cuarto mes consecutivo. La combinación de mayores exportaciones, en especial de combustibles y manufacturas agropecuarias, y una baja interanual de las importaciones permitió alcanzar uno de los superávits más elevados del año.

En pocas palabras

  • Superávit comercial: La balanza comercial registró un saldo positivo de US$ 2.976 millones en septiembre, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y la caída de las importaciones.
  • Exportaciones en alza: Las ventas argentinas al exterior aumentaron 23,5% interanual, impulsadas por combustibles, energía y manufacturas de origen agropecuario e industrial.
  • Importaciones a la baja: Las compras al exterior cayeron 1,8% interanual en septiembre, principalmente por una menor cantidad de productos importados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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