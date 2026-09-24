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La actividad económica se contrajo 1,4% interanual en julio, según el Indec

El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una contracción interanual de 1,4% durante julio de 2026. Además, en la comparación con junio, la actividad mostró una caída de 2,9% en términos desestacionalizados, aunque la tendencia de largo plazo mantuvo una leve mejora.

El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una contracción interanual de 1

El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una contracción interanual de 1,4% durante julio de 2026. (Foto: archivo)
La actividad económica se contrajo 1,4% interanual en julio, según el Indec

La actividad económica volvió a mostrar señales de retroceso en julio. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 1,4% frente al mismo mes de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Leé también La actividad económica creció 0,2% en mayo y acumuló una suba de 1,7% en lo que va del año
La actividad económica creció 0,2% en mayo interanual. Minería, energía y agro lideraron los avances. (Foto: archivo)

En tanto, la medición desestacionalizada reflejó una baja de 2,9% respecto de junio, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%.

Los sectores que crecieron

De los quince sectores que integran el EMAE, siete registraron mejoras en la comparación interanual.

La actividad con mayor crecimiento fue Pesca, que avanzó 424,5% respecto de julio del año pasado. También se destacó Explotación de minas y canteras, con una suba de 8,4%.

A esas actividades se sumó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que mostró un incremento de 0,7% interanual.

Según el informe oficial, estos tres sectores fueron los que más contribuyeron al resultado general de la actividad económica y aportaron en conjunto 1,0 punto porcentual a la variación interanual del EMAE.

Comercio e industria encabezaron las caídas

Por el contrario, ocho sectores registraron retrocesos en comparación con julio de 2025.

Entre ellos sobresalió Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que mostró una caída de 5,1% interanual. También se destacó la baja de la Industria manufacturera, que retrocedió 4,6%.

Ambos sectores fueron los que tuvieron mayor incidencia negativa sobre el indicador general y, en conjunto, restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

De esta manera, el indicador oficial volvió a registrar una contracción en la comparación con el mismo mes del año anterior y mostró una fuerte caída frente a junio en la medición desestacionalizada.

En pocas palabras

  • Actividad económica: Cayó 1,4% interanual en julio según el Indec.
  • Comparativa: La baja desestacionalizada fue del 2,9% respecto a junio.
  • Sectores: Pesca lideró alzas (+424,5%), mientras Industria y Comercio lideraron las caídas (-4,6% y -5,1%).
Resumen generado por Thinkindot AI
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