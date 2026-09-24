La actividad económica se contrajo 1,4% interanual en julio, según el Indec

La actividad económica volvió a mostrar señales de retroceso en julio. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 1,4% frente al mismo mes de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)
El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una contracción interanual de 1,4% durante julio de 2026. Además, en la comparación con junio, la actividad mostró una caída de 2,9% en términos desestacionalizados, aunque la tendencia de largo plazo mantuvo una leve mejora.
El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una contracción interanual de 1,4% durante julio de 2026. (Foto: archivo)
La actividad económica volvió a mostrar señales de retroceso en julio. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 1,4% frente al mismo mes de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)
En tanto, la medición desestacionalizada reflejó una baja de 2,9% respecto de junio, mientras que el componente tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 0,2%.
De los quince sectores que integran el EMAE, siete registraron mejoras en la comparación interanual.
La actividad con mayor crecimiento fue Pesca, que avanzó 424,5% respecto de julio del año pasado. También se destacó Explotación de minas y canteras, con una suba de 8,4%.
A esas actividades se sumó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que mostró un incremento de 0,7% interanual.
Según el informe oficial, estos tres sectores fueron los que más contribuyeron al resultado general de la actividad económica y aportaron en conjunto 1,0 punto porcentual a la variación interanual del EMAE.
Por el contrario, ocho sectores registraron retrocesos en comparación con julio de 2025.
Entre ellos sobresalió Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que mostró una caída de 5,1% interanual. También se destacó la baja de la Industria manufacturera, que retrocedió 4,6%.
Ambos sectores fueron los que tuvieron mayor incidencia negativa sobre el indicador general y, en conjunto, restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
De esta manera, el indicador oficial volvió a registrar una contracción en la comparación con el mismo mes del año anterior y mostró una fuerte caída frente a junio en la medición desestacionalizada.