La actividad económica se contrajo 1,4% interanual en julio, según el Indec

A esas actividades se sumó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que mostró un incremento de 0,7% interanual.

Según el informe oficial, estos tres sectores fueron los que más contribuyeron al resultado general de la actividad económica y aportaron en conjunto 1,0 punto porcentual a la variación interanual del EMAE.

Comercio e industria encabezaron las caídas

Por el contrario, ocho sectores registraron retrocesos en comparación con julio de 2025.

Entre ellos sobresalió Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que mostró una caída de 5,1% interanual. También se destacó la baja de la Industria manufacturera, que retrocedió 4,6%.

Ambos sectores fueron los que tuvieron mayor incidencia negativa sobre el indicador general y, en conjunto, restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

De esta manera, el indicador oficial volvió a registrar una contracción en la comparación con el mismo mes del año anterior y mostró una fuerte caída frente a junio en la medición desestacionalizada.