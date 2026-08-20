Milei aseguró que la "actividad económica está creciendo" y apuntó contra los que se oponen al plan

Milei destacó el dato de julio de la inflación mayorista, que fue de 0,8%, y reivindicó que esa cifra refleja lo que él predijo meses atrás: “Mal que les pese a los medios y economistas, arrancó con cero. Así que haré otro recital, como había prometido”.

En relación con el crecimiento de la economía, el Presidente comparó su gestión con las anteriores y destacó que durante el período de Mauricio Macri, "cayó cuatro puntos, cuando en el mundo se expandió nueve, por lo que fue un problema de mala gestión. Entre 2019 y 2023, la economía tuvo un crecimiento de 3,8 puntos”.

De ese modo, según expresó, su primer mandato “cerraría con un crecimiento de 8,3 puntos", y concluyó: "Efectivamente, la economía está creciendo”.

“Si limpiamos el arrastre estadístico, el número va a dos cifras. Todo esto, a pesar de los intentos de juicio político, los intentos de golpes de Estado y el ajuste más grande de la historia”, enfatizó.

El Presidente comenzó a hablar cerca de las 13 y lanzó críticas contra los analistas económicos. "Como la Argentina se caracterizó en los 100 años previos a nuestro gobierno por ser un país decadente y hacía más de 10 años que la economía no crecía, deben tener las herramientas oxidadas", ironizó.

Milei apuntó, además, contra la industria textil local porque reclama reducción de aranceles y competir en igualdad de condiciones con respecto a las marcas internacionales.

"¿Cómo hace Italia para competir en la industria textil contra China? Hace cosas de diseño. Si quieren ser pequeños, pueden ser exitosos, pero tienen que meter mucho valor. Pretender vender la misma remera que hacen los chinos 5 o 10 veces más cara... Estamos en un problema", argumentó Milei.

"Dicen estupideces los que afirman que se cierran empresas y aumenta el desempleo, los salarios caen. No nos vamos a dejar psicopatear por los 'kukas' que arruinaron el país. Son relatos mentirosos", afirmó, tras asegurar que "el consumo privado está en máximos históricos".

"El problema ya no es como el Gobierno hace bien las cosas, sino cómo resolvemos el síndrome de Estocolmo", expresó.

Milei culpó al feminismo por la baja de la natalidad

"Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población que permite la reposición", marcó el Presidente.

Y apuntó contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo: "Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional. También en capital humano".