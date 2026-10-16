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La inflación mayorista llegó al 3,2% en septiembre, impulsada por la suba del petróleo

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) aceleró su ritmo de aumento por el salto del 15% en el petróleo crudo y el gas, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En los primeros nueve meses del año, acumuló un alza del 22,8% y registró una variación interanual del 29,2%.

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La inflación mayorista llegó al 3,2% en septiembre, impulsada por la suba del petróleo. (Foto: archivo)

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, impulsada principalmente por el incremento de los precios del petróleo crudo y el gas, que avanzaron un 15% durante el mes. La suba casi duplicó la registrada en agosto y estuvo vinculada con el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Los productos agropecuarios también incidieron en el resultado, con un aumento mensual del 2,6%.

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El Índice de Precios Internos al por Mayor registró en junio su menor variación de los últimos cuatro meses. (Foto: archivo)

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) acumuló un incremento del 22,8% entre enero y septiembre. En la comparación interanual, la variación alcanzó el 29,2%.

El petróleo volvió a presionar sobre los precios mayoristas

Los productos nacionales registraron un aumento del 3,4% en septiembre, con una incidencia destacada del petróleo crudo y el gas. En ese contexto, el precio internacional del crudo Brent volvió a superar los US$ 100 por barril, luego del bloqueo del estrecho de Ormuz y de las fallidas negociaciones entre Irán y Estados Unidos, desarrolladas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la mediación de Qatar.

En términos interanuales, los productos nacionales acumularon un incremento del 67,7%.

Por su parte, los productos importados comercializados en el mercado interno tuvieron una suba mensual del 0,4%. En comparación con septiembre del año anterior, el aumento llegó al 11,8%.

El precio internacional del crudo Brent volvió a superar los US$ 100 por barril, luego del bloqueo del estrecho de Ormuz y de las fallidas negociaciones entre Irán y Estados Unidos. (Foto: archivo)

El precio internacional del crudo Brent volvió a superar los US$ 100 por barril, luego del bloqueo del estrecho de Ormuz y de las fallidas negociaciones entre Irán y Estados Unidos. (Foto: archivo)

Qué pasó con los alimentos, los textiles y la energía

Entre los rubros que integran el índice mayorista, los productos agropecuarios aumentaron un 2,6% en septiembre, mientras que los productos refinados del petróleo avanzaron un 2,2%.

En alimentos y bebidas, la suba mensual fue del 1,7%. Los productos textiles, en tanto, registraron un incremento del 3,5%.

La energía eléctrica mostró una de las variaciones más pronunciadas, con un alza del 4,1% durante septiembre. De esta manera, acumuló un aumento del 54,5% en los primeros nueve meses del año.

Los productos manufacturados, por su parte, registraron una suba mensual del 1,9%.

Los productos agropecuarios aumentaron un 2,6% en septiembre, mientras que los productos refinados del petróleo avanzaron un 2,2%. (Foto archivo)

Los productos agropecuarios aumentaron un 2,6% en septiembre, mientras que los productos refinados del petróleo avanzaron un 2,2%. (Foto archivo)

Los precios básicos al por mayor aumentaron un 3,4%

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos incluidos en el IPIM, avanzó un 3,4% en septiembre.

Con ese resultado, acumuló un incremento del 22,2% desde enero, mientras que la variación interanual se ubicó en el 28,1%.

Este indicador permite observar la evolución de los precios mayoristas sin considerar el impacto de los impuestos que sí contempla el índice general.

Los precios percibidos por los productores subieron un 3,8%

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la evolución de los valores recibidos por los productores locales y excluye los bienes importados, registró un aumento mensual del 3,8% en septiembre.

En los primeros nueve meses del año, el indicador acumuló una suba del 22,7%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 29,5%.

Dentro de este índice, los productos primarios encabezaron los aumentos de septiembre, con una variación del 7,9%. En contraste, los productos manufacturados subieron un 2,1%, mientras que la energía eléctrica registró un incremento del 4,1%.

En pocas palabras

  • Inflación mayorista: Aceleró al 3,2% en septiembre, impulsada por el petróleo y gas.
  • Acumulado: El índice mayorista suma un 22,8% en los primeros nueve meses del año.
  • Precios: El petróleo crudo y gas aumentaron 15% en el mes, presionando sobre los precios mayoristas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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