La inflación mayorista fue la más baja en cuatro meses y cerró junio en 1,1%

Dentro de los productos nacionales, el Indec registró una suba de 6,6% en la energía eléctrica y un aumento de 1,6% en las manufacturas. En contraste, los productos primarios mostraron una baja de 1,2%. Caputo también resaltó que el rubro alimentos y bebidas registró una caída mensual de 0,3%.

Además del IPIM, el organismo difundió otros dos indicadores vinculados a los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, avanzó 1,1% en junio y acumuló un incremento interanual de 33%. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la producción nacional sin impuestos, también subió 1,1% en el mes y registró una variación interanual de 34%.

El costo de la construcción subió 2,6% en junio

El Indec también informó que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,6% en junio. El resultado se ubicó apenas por debajo del registrado en mayo y llevó la variación acumulada del semestre al 16,7%, mientras que la suba interanual alcanzó el 32,1%.

Los materiales registraron un incremento de 1,8% durante el mes. Entre los productos con mayores aumentos se destacaron las alfombras, con 5,3%; los productos aislantes, con 3,6%; y los cables y conductores de media y baja tensión, con 3,3%.

La mano de obra aumentó 3% en junio, mientras que los subcontratos de mano de obra registraron una suba de 5,3%.

En tanto, los gastos generales crecieron 2,8% como consecuencia de la actualización de tarifas de servicios públicos y del aumento en los costos de alquiler.

Por tareas de obra, las mayores subas del mes correspondieron a yesería, con 5,7%; instalación eléctrica, con 4,4%; pintura, con 4,1%; y otros trabajos y gastos, con 3,7%. También se registraron incrementos en albañilería (2,7%), estructura (2,6%), instalación sanitaria y contraincendios (2,4%), instalación de gas (2,1%), ascensores (1,7%), movimiento de tierra (1,2%), vidrios (0,9%), carpintería metálica y herrería (0,6%) y carpintería de madera (0,6%).