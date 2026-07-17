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La inflación mayorista fue la más baja en cuatro meses y cerró junio en 1,1%

El Índice de Precios Internos al por Mayor registró en junio su menor variación de los últimos cuatro meses. En paralelo, el costo de la construcción aumentó 2,6% y acumuló una suba de 16,7% en la primera mitad del año.

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El Índice de Precios Internos al por Mayor registró en junio su menor variación de los últimos cuatro meses. (Foto: archivo)

El Índice de Precios Internos al por Mayor registró en junio su menor variación de los últimos cuatro meses. (Foto: archivo)

Los precios mayoristas aumentaron 1,1% en junio y acumularon un alza de 15,6% en el primer semestre de 2026, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando la variación había sido de 2,5%.

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El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) también mostró una suba interanual de 33,7% y quedó por debajo de la inflación minorista de junio, que fue de 1,9%.

La palabra de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado a través de su cuenta de X. “Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015″, señaló.

La evolución de los precios mayoristas durante junio estuvo impulsada por un incremento de 1% en los productos nacionales y de 2,3% en los importados.

Dentro de los productos nacionales, el Indec registró una suba de 6,6% en la energía eléctrica y un aumento de 1,6% en las manufacturas. En contraste, los productos primarios mostraron una baja de 1,2%. Caputo también resaltó que el rubro alimentos y bebidas registró una caída mensual de 0,3%.

Además del IPIM, el organismo difundió otros dos indicadores vinculados a los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, avanzó 1,1% en junio y acumuló un incremento interanual de 33%. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la producción nacional sin impuestos, también subió 1,1% en el mes y registró una variación interanual de 34%.

El costo de la construcción subió 2,6% en junio

El Indec también informó que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,6% en junio. El resultado se ubicó apenas por debajo del registrado en mayo y llevó la variación acumulada del semestre al 16,7%, mientras que la suba interanual alcanzó el 32,1%.

Los materiales registraron un incremento de 1,8% durante el mes. Entre los productos con mayores aumentos se destacaron las alfombras, con 5,3%; los productos aislantes, con 3,6%; y los cables y conductores de media y baja tensión, con 3,3%.

La mano de obra aumentó 3% en junio, mientras que los subcontratos de mano de obra registraron una suba de 5,3%.

En tanto, los gastos generales crecieron 2,8% como consecuencia de la actualización de tarifas de servicios públicos y del aumento en los costos de alquiler.

Por tareas de obra, las mayores subas del mes correspondieron a yesería, con 5,7%; instalación eléctrica, con 4,4%; pintura, con 4,1%; y otros trabajos y gastos, con 3,7%. También se registraron incrementos en albañilería (2,7%), estructura (2,6%), instalación sanitaria y contraincendios (2,4%), instalación de gas (2,1%), ascensores (1,7%), movimiento de tierra (1,2%), vidrios (0,9%), carpintería metálica y herrería (0,6%) y carpintería de madera (0,6%).

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