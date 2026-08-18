La inflación mayorista subió 0,8% en julio y Milei celebró el dato: "Al final empezó con cero"

La inflación mayorista registró una suba de 0,8% en julio, lo que representó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a junio, cuando había registrado 1,1%.
La inflación mayorista se ubicó en 0,8% en julio, por debajo de la inflación mensual del período, y con una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales frente al mes de junio.
El Indec dio a conocer el dato de inflación mayorista de julio. (Foto: archivo).
La inflación mayorista registró una suba de 0,8% en julio, lo que representó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a junio, cuando había registrado 1,1%.
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en el séptimo mes del año fue menor a la inflación minorista, que se ubicó en 2,1% en el mismo período. Además, el indicador difundido esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) acumuló 16,6% desde enero y un 31,1% en los últimos 12 meses.
La suba se vio explicada por el incremento de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados.
Además del IPIM, el organismo difundió otros dos indicadores vinculados a los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, avanzó 0,8% en julio y acumuló un incremento interanual de 31,1%. Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la producción nacional sin impuestos, aumentó 0,9% en el mes y registró una variación interanual de 31%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de la red social X el resultado de la inflación mayorista de julio. "La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019", ponderó el titular del Palacio de Hacienda.
"La variación interanual del IPIM fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los productos primarios, 29,5% en los productos manufacturados, 45% en la energía eléctrica y 21,3% en los productos importados", acotó el funcionario.
El Indec dio a conocer también el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires de julio, que se ubicó en 2,1%. El dato se ubicó un 0,5 p.p. más bajo que el mes anterior.
En la comparación interanual, se mostró un alza de 32,5%, y en los primeros siete meses del año, acumuló 19,2%.
Según el organismo estadístico, en el mes de julio los materiales subieron un 1,6%. Los ítems de obra que más se encarecieron fueron Vidrios (3,6%); Movimiento de tierra (3%); Otros trabajos y gastos (2,7%); Instalación eléctrica (2,5%); Estructura (2,2%); Albañilería (2,2%).
Con respecto a la mano de obra, el costo creció 2,5%. Los salarios del rubro aumentaron 2,6% en julio. Mientras que los gastos generales, por su parte, tuvieron un crecimiento mensual del 2,5%.