La inflación mayorista subió 0,8% en julio y Milei celebró el dato: "Al final empezó con cero"

Caputo valoró la cifra

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de la red social X el resultado de la inflación mayorista de julio. "La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019", ponderó el titular del Palacio de Hacienda.

"La variación interanual del IPIM fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los productos primarios, 29,5% en los productos manufacturados, 45% en la energía eléctrica y 21,3% en los productos importados", acotó el funcionario.

El costo de construcción subió 2,1% en julio

El Indec dio a conocer también el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires de julio, que se ubicó en 2,1%. El dato se ubicó un 0,5 p.p. más bajo que el mes anterior.

En la comparación interanual, se mostró un alza de 32,5%, y en los primeros siete meses del año, acumuló 19,2%.

Según el organismo estadístico, en el mes de julio los materiales subieron un 1,6%. Los ítems de obra que más se encarecieron fueron Vidrios (3,6%); Movimiento de tierra (3%); Otros trabajos y gastos (2,7%); Instalación eléctrica (2,5%); Estructura (2,2%); Albañilería (2,2%).

Con respecto a la mano de obra, el costo creció 2,5%. Los salarios del rubro aumentaron 2,6% en julio. Mientras que los gastos generales, por su parte, tuvieron un crecimiento mensual del 2,5%.