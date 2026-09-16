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La inflación mayorista subió 2,1% en agosto y acumuló un aumento de 19,1% en lo que va del año

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró además una variación interanual de 29,8%. Los productos importados aumentaron 2,9% durante el octavo mes del año, por encima de los nacionales.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró además una variación interanual de 29

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró además una variación interanual de 29,8%. (Foto: achivo)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto frente al mes anterior. Con este resultado, el incremento acumulado durante los primeros ocho meses del año llegó al 19,1%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%.

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El dato surge del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la evolución de los precios de los productos comercializados en el mercado mayorista. Durante agosto, el avance del indicador respondió a una suba de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los importados.

Qué productos explicaron la suba mayorista

Dentro de los productos nacionales, algunas divisiones tuvieron una mayor incidencia sobre el resultado general del IPIM.

Petróleo crudo y gas fue el principal componente, con un aporte de 0,71 puntos porcentuales. Le siguieron los productos agropecuarios, con 0,25 puntos porcentuales; alimentos y bebidas, con 0,17; productos refinados del petróleo, con 0,14; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos porcentuales.

De esta manera, estos cinco grupos concentraron una parte significativa del aumento registrado en el nivel general de los precios mayoristas durante agosto.

Cómo evolucionaron los otros índices de precios mayoristas

El Indec también difundió la evolución de otros indicadores vinculados con los precios mayoristas.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró una suba de 2,3% en agosto. En este caso, los productos nacionales aumentaron 2,2%, mientras que los importados tuvieron un incremento de 3%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también avanzó 2,3% durante el mes.

El resultado del IPP estuvo determinado por un aumento de 4,6% en los productos primarios y de 1,3% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los tres indicadores permiten observar distintas etapas de la evolución de los precios mayoristas y complementan el dato principal difundido por el organismo estadístico.

Dentro de los productos nacionales, petróleo crudo y gas fue el que tuvo una mayor incidencia sobre el resultado general del IPIM, con un aporte de 0,71 puntos porcentuales. (Foto: archivo)

Dentro de los productos nacionales, petróleo crudo y gas fue el que tuvo una mayor incidencia sobre el resultado general del IPIM, con un aporte de 0,71 puntos porcentuales. (Foto: archivo)

La inflación minorista de agosto fue de 1,7%

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 1,7% en agosto, según el último dato difundido por el Indec. Con ese resultado, la inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 llegó al 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

El dato se ubicó dentro del rango previsto por las proyecciones privadas, que estimaban un avance de entre 1,6% y 1,7%. En julio, en tanto, el IPC había aumentado 2,1% y acumulaba un incremento de 19,3% en los primeros siete meses del año.

Entre los rubros relevados, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento de agosto, con una suba de 2,8%. Educación quedó en segundo lugar, con un aumento de 2,5%.

En pocas palabras

  • Inflación mayorista: El IPIM subió 2,1% en agosto y acumula 19,1% anual.
  • Productos importados: Superaron a los nacionales con un aumento del 2,9% en agosto.
  • Otros índices: El IPIB y el IPP también registraron alzas, impactando en distintas etapas de precios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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