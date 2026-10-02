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El riesgo país sube a 650 puntos y alcanza su nivel más alto en casi un año

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó este viernes hasta los 650 puntos básicos y tocó un máximo que no registraba desde noviembre de 2025. Mientras tanto, los bonos soberanos operaron en baja, las acciones argentinas mostraron resultados mixtos y el dólar oficial se mantuvo estable.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó este viernes hasta los 650 puntos básicos y tocó un máximo que no registraba desde noviembre de 2025. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó este viernes hasta los 650 puntos básicos y tocó un máximo que no registraba desde noviembre de 2025. (Foto: archivo)

El riesgo país volvió a subir este viernes y alcanzó los 650 puntos básicos, su nivel más alto desde noviembre de 2025. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó cerca de un 2% durante la jornada y acumuló un incremento de 43 unidades, equivalente al 7,1%, en los primeros dos días de octubre.

Leé también Ravier habló de los dichos de Milei sobre la actividad y atribuyó la suba del riesgo país a "dos shocks"
El vocero presidencial, Adrian Ravier, en su conferencia de prensa de los martes (Foto: Presidencia).

En lo que va de 2026, el riesgo país acumula una suba de 79 puntos, lo que representa un avance del 13,8%.

Bonos y acciones con comportamiento dispar

La jornada también mostró debilidad en los bonos soberanos argentinos en dólares, que registraron mayoría de bajas en Nueva York. Entre ellos, los Bonares de vencimientos más cortos iniciaron la rueda en terreno negativo, en línea con el deterioro del indicador de riesgo.

Los bonos soberanos operaron en baja y las acciones argentinas mostraron resultados mixtos. (Foto: archivo)

Los bonos soberanos operaron en baja y las acciones argentinas mostraron resultados mixtos. (Foto: archivo)

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con resultados mixtos. Entre los ADRs se observaron avances de hasta 2% y retrocesos de hasta 1,9%, mientras que las compañías vinculadas al sector energético registraron mayoría de bajas en un contexto de debilidad de los precios internacionales del petróleo.

Caídas en la Bolsa porteña

En el mercado local, el índice S&P Merval mostró una tendencia negativa. Medido en dólares, retrocedía entre 0,2% y 0,4% durante la rueda.

A nivel nominal, el principal indicador bursátil de la Bolsa porteña se ubicaba en 2.749.983,13 puntos, reflejando la cautela de los inversores frente al comportamiento de los activos argentinos.

El dólar oficial se mantiene estable

En el mercado cambiario, el dólar oficial permanecía sin cambios. La cotización de referencia del Banco Nación se mantenía en $1545 para la venta, sin variaciones respecto del cierre anterior.

De esta manera, la atención de los mercados continuó concentrada en la evolución del riesgo país, que volvió a ubicarse en máximos de los últimos once meses y profundizó las señales de cautela sobre los activos argentinos.

El índice S&P Merval mostró una tendencia negativa. (Foto: archivo)

El índice S&P Merval mostró una tendencia negativa. (Foto: archivo)

La nueva escalada se produjo mientras el presidente Javier Milei participaba de encuentros con inversores en París, en el marco de la Argentina Week.

Durante una exposición ante empresarios, el mandatario sostuvo que el aumento del indicador responde a “convulsiones externas” y expresó su confianza en que, una vez superada esa situación, el índice volverá a descender.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Alcanzó los 650 puntos básicos, su nivel más alto desde noviembre de 2025.
  • Bonos y acciones: Los soberanos en dólares operaron mayormente en baja; las acciones argentinas en Wall Street, mixtas.
  • Dólar oficial: Se mantuvo estable en $1545 para la venta, sin variaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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