El riesgo país sube a 650 puntos y alcanza su nivel más alto en casi un año

Caídas en la Bolsa porteña

En el mercado local, el índice S&P Merval mostró una tendencia negativa. Medido en dólares, retrocedía entre 0,2% y 0,4% durante la rueda.

A nivel nominal, el principal indicador bursátil de la Bolsa porteña se ubicaba en 2.749.983,13 puntos, reflejando la cautela de los inversores frente al comportamiento de los activos argentinos.

El dólar oficial se mantiene estable

En el mercado cambiario, el dólar oficial permanecía sin cambios. La cotización de referencia del Banco Nación se mantenía en $1545 para la venta, sin variaciones respecto del cierre anterior.

De esta manera, la atención de los mercados continuó concentrada en la evolución del riesgo país, que volvió a ubicarse en máximos de los últimos once meses y profundizó las señales de cautela sobre los activos argentinos.

El índice S&P Merval mostró una tendencia negativa. (Foto: archivo)

La nueva escalada se produjo mientras el presidente Javier Milei participaba de encuentros con inversores en París, en el marco de la Argentina Week.

Durante una exposición ante empresarios, el mandatario sostuvo que el aumento del indicador responde a “convulsiones externas” y expresó su confianza en que, una vez superada esa situación, el índice volverá a descender.