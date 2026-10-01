El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street

Días atrás, el Gobierno había señalado que existen “dos shocks externos importantes” que podrían explicar el aumento del riesgo país. Entre ellos mencionó el conflicto en Medio Oriente y la suba de las tasas de interés en Estados Unidos.

La suba del riesgo país coincidía con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos que cotizan en el exterior. (Foto: Reuters)

Caídas de las acciones argentinas en Nueva York

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta 6% durante la rueda de este jueves.

Entre las principales bajas se ubicaban Telecom, con un retroceso de 5,7%; Banco Supervielle, que cedía 4,1%; y Banco Galicia, que bajaba 3,3%.

En el mercado local, el índice S&P Merval mostraba una caída de 2,4%, tanto en pesos como en dólares.

Cómo operó el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial avanzaba $5 y se vendía a $1545 en las pantallas del Banco Nación.

Por su parte, los dólares financieros también registraban incrementos. El dólar MEP se negociaba a $1549,94, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1619,52.