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El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street

El indicador elaborado por JP Morgan subía a 633 puntos básicos este jueves, luego de haber cerrado en 607 unidades. En la misma jornada, las acciones argentinas registraban bajas en Nueva York, los bonos en dólares operaban en terreno negativo y el dólar oficial cotizaba a $1545 en el Banco Nación.

El indicador elaborado por JP Morgan subía a 633 puntos básicos este jueves. (Foto: Reuters)

El indicador elaborado por JP Morgan subía a 633 puntos básicos este jueves. (Foto: Reuters)

El riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 630 puntos básicos este jueves y alcanzó las 633 unidades, lo que representó una suba de 4,3% respecto del cierre anterior. El indicador había finalizado la rueda previa en 607 puntos y, a comienzos de esta semana, llegó a tocar las 642 unidades, su nivel más alto de 2026.

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El reisgo país en el nivel más alto del año. (foto: A24.com)

El índice elaborado por JP Morgan mide la diferencia de rendimiento entre la deuda de los países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución es utilizada por los mercados como una referencia sobre el costo de financiamiento de un país.

Las acciones argentinas registraban bajas este jueves en Nueva York. (Foto: Reuters)

Las acciones argentinas registraban bajas este jueves en Nueva York. (Foto: Reuters)

Bonos y contexto internacional

La suba del riesgo país coincidía con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos que cotizan en el exterior. Durante la jornada, los títulos en dólares registraban bajas de hasta 1,5%.

Entre los factores que influyen sobre el comportamiento de los mercados también aparecían variables internacionales. Este jueves, el precio del petróleo Brent volvió a superar los US$ 100 por barril y se negociaba a US$ 100,89.

Días atrás, el Gobierno había señalado que existen “dos shocks externos importantes” que podrían explicar el aumento del riesgo país. Entre ellos mencionó el conflicto en Medio Oriente y la suba de las tasas de interés en Estados Unidos.

La suba del riesgo país coincidía con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos que cotizan en el exterior. (Foto: Reuters)

La suba del riesgo país coincidía con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos que cotizan en el exterior. (Foto: Reuters)

Caídas de las acciones argentinas en Nueva York

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con pérdidas de hasta 6% durante la rueda de este jueves.

Entre las principales bajas se ubicaban Telecom, con un retroceso de 5,7%; Banco Supervielle, que cedía 4,1%; y Banco Galicia, que bajaba 3,3%.

En el mercado local, el índice S&P Merval mostraba una caída de 2,4%, tanto en pesos como en dólares.

Cómo operó el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial avanzaba $5 y se vendía a $1545 en las pantallas del Banco Nación.

Por su parte, los dólares financieros también registraban incrementos. El dólar MEP se negociaba a $1549,94, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1619,52.

En pocas palabras

  • Riesgo país: Superó los 630 puntos y alcanzó 633 unidades, subiendo 4,3%.
  • Mercados: Acciones argentinas caen hasta 6% en Wall Street y bonos soberanos bajan 1,5%.
  • Dólar: El oficial cotiza a $1545, el MEP a $1549,94 y el CCL a $1619,52.
Resumen generado por Thinkindot AI
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