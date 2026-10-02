En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Luis Caputo
Riesgo país
Coloquio de IDEA

Caputo defendió el rumbo económico y atribuyó el alza del riesgo país a "un brutal shock externo"

Desde París, el ministro reivindicó el plan trazado, y al atribuir la subida del riesgo país al contexto internacional, aseguró que "en cualquier otro momento, Argentina hubiera durado cinco minutos".

El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló desde París ante el Coloquio de IDEA (Foto: archivo).

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este viernes ante los empresarios reunidos en IDEA a través de una teleconferencia desde París. Desde esa ciudad, donde participó del Argentina Week, volvió a defender el rumbo económico y atribuyó la suba del riesgo país a “un brutal shock externo”.

Leé también De gira por París, Milei participará de forma virtual en el 62° Coloquio de IDEA
Desde París, Javier Milei disertará en el Coloquio de IDEA (Foto: archivo).

Consultado sobre el clima de incertidumbre en los mercados y la suba del riesgo país en los últimos días, Caputo aseguró que se produjo en gran parte por “dos factores”: el primero, según explicó, es “un brutal shock externo” provocado por el aumento del petróleo; y el segundo, el “temor a volver al infierno”, aludiendo a las elecciones de 2027.

“Hubo una suba importante (del riesgo país). Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuirla al contexto internacional, que está afectando a todos los países, con un shock externo bastante brutal que, en cualquier otro momento, hay que decirlo, Argentina hubiera durado cinco minutos".

El ministro habló este viernes ante empresarios reunidos en Mar del Plata en el 62° Coloquio de IDEA, mientras participa en París de la última jornada del Argentina week. Lo hizo un día después del discurso que pronunció, en la misma línea, el presidente Javier Milei.

“Pensar que la mayoría de la gente va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar”, consideró el titular del Palacio de Hacienda respecto a las dudas de los mercados a que Javier Milei no sea reelecto en 2027.

Además, sostuvo que la Casa Rosada no quiere que la moneda “se siga devaluando”, porque, a su entender, “la competitividad no se resuelve con devaluación. Eso es solo sueldos miserables para la gente”.

“El programa es de estabilización, este es el camino a seguir. Si funcionó en otros países, claramente va a funcionar en Argentina porque tiene los recursos y si los políticos le damos las condiciones. Esa tiene que ser la obligación a nivel de nación, provincias y municipios”, reclamó el ministro, quien pidió a gobernadores y municipios que adhieran a las reformas pendientes como “la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos”.

“Este es el camino a seguir y, si mirás los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano”, enfatizó Caputo, y agregó un mensaje a los empresarios: “Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular”.

En tanto, se refirió a una eventual reforma previsional y señaló que será la última de las reformas estructurales, ya que hay que “entender los recursos con los que el país cuenta”. En ese sentido, Caputo consideró que es necesaria porque “cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados” que no tenían aportes.

En pocas palabras

  • Caputo defendió el rumbo económico: Aseguró que se mantendrá el camino de reformas y desregulaciones.
  • Riesgo país en 600 puntos: Atribuyó la suba a un shock externo y al temor a volver al pasado.
  • Confianza en el futuro: Pidió a los empresarios tener fe en el plan económico y las reformas pendientes.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo Riesgo país Coloquio IDEA Economía
Notas relacionadas
En el Coloquio de IDEA, Milei volvió a hablar de las elecciones: "Mi rival soy yo mismo"
Japón reabrió su mercado a la carne vacuna argentina tras más de 20 años
Argentina registró un superávit de US$ 2.214 millones en la cuenta corriente en el segundo trimestre de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar