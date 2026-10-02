Caputo defendió el rumbo económico y atribuyó el alza del riesgo país a "un brutal shock externo"

El ministro habló este viernes ante empresarios reunidos en Mar del Plata en el 62° Coloquio de IDEA, mientras participa en París de la última jornada del Argentina week. Lo hizo un día después del discurso que pronunció, en la misma línea, el presidente Javier Milei.

“Pensar que la mayoría de la gente va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar”, consideró el titular del Palacio de Hacienda respecto a las dudas de los mercados a que Javier Milei no sea reelecto en 2027.

Además, sostuvo que la Casa Rosada no quiere que la moneda “se siga devaluando”, porque, a su entender, “la competitividad no se resuelve con devaluación. Eso es solo sueldos miserables para la gente”.

“El programa es de estabilización, este es el camino a seguir. Si funcionó en otros países, claramente va a funcionar en Argentina porque tiene los recursos y si los políticos le damos las condiciones. Esa tiene que ser la obligación a nivel de nación, provincias y municipios”, reclamó el ministro, quien pidió a gobernadores y municipios que adhieran a las reformas pendientes como “la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos”.

“Este es el camino a seguir y, si mirás los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano”, enfatizó Caputo, y agregó un mensaje a los empresarios: “Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular”.

En tanto, se refirió a una eventual reforma previsional y señaló que será la última de las reformas estructurales, ya que hay que “entender los recursos con los que el país cuenta”. En ese sentido, Caputo consideró que es necesaria porque “cayó la natalidad y porque el kirchnerismo sumó una gran cantidad de jubilados” que no tenían aportes.