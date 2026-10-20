YPF: un fallo de la jueza de Nueva York cerraría la demanda y evitaría el pago de US$16.000 millones a los fondos buitre

La disputa comenzó después de que el gobierno de Cristina Kirchner expropiara en 2012 el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol. Los demandantes sostuvieron que el Estado debía haber realizado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios.

En 2023, Preska les había dado la razón y condenado al país a pagar US$16.000 millones, una cifra que con intereses superaba los US$18.000 millones. Los tenedores de acciones, especialmente los Eskenazi, dieron su capacidad de litigar al fondo buitre Burford, que inicialmente logró ese fallo favorable multimillonario en dólares. Pero luego un revés en la Cámara de apelaciones y ahora, la jueza originaria, la Dra. Preska, decidió que la causa debe cerrarse.

Aunque la resolución reduce el riesgo de una obligación multimillonaria para las cuentas públicas, la Argentina todavía deberá defenderse ante una eventual intervención de la Corte Suprema y frente a otras vías judiciales que los demandantes mantienen abiertas.

YPF: una causa a punto de terminar

La jueza, reconvenida por la Corte de Apelaciones, cambió por completo su postura. De condenar a la Argentina a pagar una cifra que, con intereses, llegaba a casi a los 18.000 millones de dólares. Y ahora, en su último pronunciamiento, da por terminado el reclamo de los fondos buitre.

La jueza ordenó cerrar el reclamo de los fondos buitres contra la Argentina por la causa YPF. (Foto: A24.com)

En su escrito dice: "Por la presente, se ORDENA, RESUELVE Y DECRETA que queda anulado el apartado de la sentencia definitiva de este Tribunal, de fecha 15 de septiembre de 2023, que concedía una sentencia favorable a los demandantes por su reclamo por incumplimiento de contrato contra la demandada, la República Argentina, y que dicho reclamo queda desestimado”.

Por lo tanto, la causa debe quedar archivada y el estado argentino no tiene que pagar esa suma a los fondos buitre. El único recurso que les queda que un tribunal de alzada, como la Corte Suprema de Justicia, tomen una decisión inversa. Algo altamente improbable, ya que el cambio de Preska en su fallo final, obedeció a la "sugerencia" de la Corte de Apelaciones de revisar su sentencia primaria contra la Argentina.

Si esto queda archivado en esta etapa, la Argentina habrá evitado el pago de 18.000 millones de dólares. Es aproximadamente el 30% de las reservas totales que contabiliza el Banco Central de la República Argentina (BCRA).