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YPF: un fallo de la jueza de Nueva York cerraría la demanda y evitaría el pago de US$16.000 millones a los fondos buitre

Puede ser el final de una larga batalla legal en el juzgado de Loretta Preska que comenzó con el reclamo por la manera en que la compañía fue reestatizada. Inicialmente, el Gobierno debía pagar 16.000 millones de dólares, pero esa posibilidad está a punto de caer para siempre.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Un fallo de la jueza Preska de Nueva York puede archivar para siempre la demanda por reestatizar a YPF. (Foto: Archivo)

Un fallo de la jueza Preska de Nueva York puede archivar para siempre la demanda por reestatizar a YPF. (Foto: Archivo)

Es una buena noticia para el país y especialmente para sus arcas y sus reservas. La Argentina consiguió un nuevo avance judicial en el juicio por la expropiación de YPF. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, firmó una resolución que deja sin efecto formalmente la condena de US$16.000 millones que había dictado en 2023 contra el Estado argentino y cierra el expediente en primera instancia. La decisión representa un nuevo paso favorable para el Gobierno de Javier Milei, aunque todavía no significa el final definitivo del litigio.

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La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que en marzo de 2026 revocó la sentencia original al considerar que Preska había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino. El tribunal entendió que el reclamo de los accionistas minoritarios no podía prosperar bajo los argumentos jurídicos utilizados en primera instancia.

El nuevo trámite incorpora esa decisión al expediente original y formaliza el cierre de la intervención de Preska. Los demandantes habían intentado demorar ese paso hasta que se resolviera su pedido de revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la jueza avanzó con la clausura de la instancia.

La reestatización de YPF. Una larga batalla judicial que está a punto de concluir a favor de la Argentina. (Foto: archivo)

La reestatización de YPF. Una larga batalla judicial que está a punto de concluir a favor de la Argentina. (Foto: archivo)

Ahora, el futuro del caso depende del máximo tribunal estadounidense, que deberá decidir si acepta el recurso presentado por Burford Capital, el fondo que financia el litigio y representa los intereses de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.

La disputa comenzó después de que el gobierno de Cristina Kirchner expropiara en 2012 el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol. Los demandantes sostuvieron que el Estado debía haber realizado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios.

En 2023, Preska les había dado la razón y condenado al país a pagar US$16.000 millones, una cifra que con intereses superaba los US$18.000 millones. Los tenedores de acciones, especialmente los Eskenazi, dieron su capacidad de litigar al fondo buitre Burford, que inicialmente logró ese fallo favorable multimillonario en dólares. Pero luego un revés en la Cámara de apelaciones y ahora, la jueza originaria, la Dra. Preska, decidió que la causa debe cerrarse.

Aunque la resolución reduce el riesgo de una obligación multimillonaria para las cuentas públicas, la Argentina todavía deberá defenderse ante una eventual intervención de la Corte Suprema y frente a otras vías judiciales que los demandantes mantienen abiertas.

YPF: una causa a punto de terminar

La jueza, reconvenida por la Corte de Apelaciones, cambió por completo su postura. De condenar a la Argentina a pagar una cifra que, con intereses, llegaba a casi a los 18.000 millones de dólares. Y ahora, en su último pronunciamiento, da por terminado el reclamo de los fondos buitre.

La jueza ordenó cerrar el reclamo de los fondos buitres contra la Argentina por la causa YPF. (Foto: A24.com)

La jueza ordenó cerrar el reclamo de los fondos buitres contra la Argentina por la causa YPF. (Foto: A24.com)

En su escrito dice: "Por la presente, se ORDENA, RESUELVE Y DECRETA que queda anulado el apartado de la sentencia definitiva de este Tribunal, de fecha 15 de septiembre de 2023, que concedía una sentencia favorable a los demandantes por su reclamo por incumplimiento de contrato contra la demandada, la República Argentina, y que dicho reclamo queda desestimado”.

Por lo tanto, la causa debe quedar archivada y el estado argentino no tiene que pagar esa suma a los fondos buitre. El único recurso que les queda que un tribunal de alzada, como la Corte Suprema de Justicia, tomen una decisión inversa. Algo altamente improbable, ya que el cambio de Preska en su fallo final, obedeció a la "sugerencia" de la Corte de Apelaciones de revisar su sentencia primaria contra la Argentina.

Si esto queda archivado en esta etapa, la Argentina habrá evitado el pago de 18.000 millones de dólares. Es aproximadamente el 30% de las reservas totales que contabiliza el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Avance judicial: La jueza de Nueva York dejó sin efecto la condena de US$16.100 millones contra la Argentina.
  • Revocación de sentencia: La Cámara de Apelaciones revocó el fallo original por una incorrecta interpretación del derecho argentino.
  • Litigio en curso: El caso ahora depende de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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