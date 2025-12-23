Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska tomó una decisión que benefició a la petrolera

“La apelación debería tramitar de manera expeditiva, pero involucra un tema importante y poco tratado por la Cámara, como son las implicancias de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos para este tipo de investigaciones sobre empresas estatales”, explicó Soler.

TK5FBK2I7RCYREH5TRLYPWZLOM YPF quiere representarse sola en la causa por el alter ego (EFE)

La presión de los demandantes por la sentencia

Semanas atrás, los beneficiarios del fallo intensificaron la presión judicial sobre la Argentina para forzar el cumplimiento de la sentencia, que asciende a US$16.000 millones. El reclamo es impulsado por Eton Park y Petersen, financiados por el fondo Burford Capital.

Como el país decidió apelar el fallo, los demandantes aún no pudieron cobrar y recurrieron a distintas estrategias para obligar a la Argentina, al menos, a sentarse a negociar. Una de ellas consiste en intentar demostrar que ciertos organismos y empresas públicas funcionan como “alter ego” del Estado, lo que les permitiría avanzar sobre bienes de esas entidades.

Reclamos por demoras y chats de funcionarios

En ese marco, los demandantes se quejaron ante Preska por las demoras en la entrega de información y denunciaron supuestas maniobras dilatorias. Incluso advirtieron que están dispuestos a pedir sanciones monetarias u otro tipo de penalidades.

También señalaron que el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno se negaron a entregar chats y mensajes, junto a otros cuatro funcionarios, mientras que varios más no respondieron a los pedidos cursados por el propio gobierno argentino.

“Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego”, reclamaron, con plazos que iban del 16 al 23 de diciembre de 2025.

Próximos pasos en la causa

Finalmente, la jueza Preska fijó como fecha límite el 10 de enero para que haya avances concretos en la entrega de información y convocó a una nueva audiencia para el 29 de enero. En paralelo, la Argentina aguarda la resolución de la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones en la causa principal por la expropiación de YPF, un fallo que será determinante para el futuro del litigio y la estrategia judicial del país.