Juicio YPF: Preska desestimó un pedido de Argentina para frenar el proceso previo a los embargos

También accedieron a comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios para intentar demostrar que esas firmas actuaban como “alter ego” del Estado, es decir, como extensiones directas del poder político en decisiones empresariales, algo que hasta el momento no logró probarse.

El primer fallo de Preska contra Argentina

El pronunciamiento de Preska se conoció mientras se aguarda el fallo de la Corte de Apelaciones sobre la sentencia principal, dictada en septiembre de 2023, que condenó al país a pagar 16.100 millones de dólares más intereses. Se estima que esa definición podría llegar en cualquier momento del primer semestre, tras la audiencia celebrada a fines de octubre pasado. Luego, el caso podría escalar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos si alguna de las partes decide continuar.

Para Burford, el litigio por YPF es su activo más relevante. En sus balances internos lo valora en más de 1.500 millones de dólares, cifra contable que no refleja necesariamente el monto real recuperable pero que representa una porción significativa de su cartera global.

En años recientes, ex directivos del HSBC encabezados por Gerardo Mato realizaron gestiones en el país para explorar alternativas de arreglo y explicar el esquema financiero del reclamo, aunque sin resultados concretos.

El próximo 26 de febrero, Burford difundirá su balance trimestral y se espera que su director ejecutivo enfrente consultas de inversores sobre el avance del caso, el estado del discovery y las perspectivas de cobro.