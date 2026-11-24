Con esta presentación, la empresa de bandera suma su sexto proyecto ingresado directamente al RIGI. (Foto: archivo)

Para alcanzar esos niveles, el consorcio proyecta perforar alrededor de 606 pozos durante los 21 años de desarrollo. La producción máxima prevista representa más de trece veces el ritmo de extracción que registraba el bloque a mediados de este año.

El impacto económico del proyecto

De acuerdo con las estimaciones, el yacimiento podría generar ingresos por exportaciones cercanos a los US$ 33.000 millones entre 2027 y 2059. Además, el proyecto prevé la creación de unos 2.970 puestos de trabajo directos durante los períodos de mayor actividad en las etapas de construcción y puesta en marcha de los pozos.

Con esta presentación, la empresa de bandera suma su sexto proyecto ingresado directamente al RIGI. Entre las iniciativas de gran escala que ya impulsó bajo ese régimen se encuentran el oleoducto Vaca Muerta Sur y el proyecto Argentina LNG.

La solicitud deberá atravesar ahora una instancia de evaluación técnica a cargo del Comité Evaluador oficial, el organismo responsable de analizar y aprobar los beneficios fiscales y cambiarios previstos en el régimen.