Hopenhayn, Espel y Albrieu Roca presentan "El sol y un fósforo (Macedonio en pista)"

“La palabra que se presenta y no que representa (no fija, enlaza); la música que incide, induce, no sólo acompaña”, indica un comunicado para definir el espíritu de la propuesta que evoca a Fernández, quien fue escritor, abogado y filósofo

El espectáculo se sumerge en el universo artístico del autor, y propone al público seguir adentrándose en la obra de uno de los escritores más admirados e influyentes de la Argentina.

Hopenhayn (relatos), Espel (guitarras y percusión) y Albrieu Roca (percusión y placas) se unirán los sábados 9,16, 23 y 30 de marzo a 18 en el local ubicado en Chacabuco 874, del barrio porteño de San Telmo, en el que propondrán “un enlace distinto, con encuentros posibles, y la lectura de un texto inédito”.