"Jolgorio Bariloche": fuertes dosis de humor para "transformar el mundo" desde el espacio público

Allí, frente a vecinos, niños, adultos y familias que habían dispuesto mantas y reposeras para sumergirse en la obra, Alete -payaso, acróbata, malabarista, equilibrista y verticlista- desplegó durante unos 45 minutos su espectáculo circense.

Hizo participar a gente del público en el escenario e interactuó con los más pequeños, que le reclamaban a coro que le imprimiera “más peligro” a su performance.

“Un poquito más nervioso de lo normal, pero lindo, lindo, disfrutando esa adrenalina que hace que nos movamos. Y bueno, aprovechando esa adrenalina para meterla en el show y que se genere lo que se generó, que estuvo re bueno”, confió a Télam, luego de la función, el artista llegado de la tucumana Tafí del Valle.

De cara a los próximos días, la idea es “buscar que la gente siga viniendo a las plazas, convocar a los lugares públicos, que tengan la posibilidad de ver espectáculos a la gorra de otros lugares y de artistas a los que quizá no tengan otra forma de verlos. Pero más que nada es llevar esto a los espacios abiertos, para que tengan la posibilidad personas que quizá no van a otros lugares a ver espectáculos, o no pueden pagar una entrada”.

La propuesta de llevar el arte a la calle fue bien recibida por los vecinos que se acercaron a ver el show.

Que haya estos números en la plaza “está buenísimo. Tengo una nena chiquita y es una actividad para hacer, y acá en Bariloche por ahí no hay un montón de opciones, algo así me divierte”, le dijo a Télam María Paula, vecina del barrio La Cascada.

Este encuentro "es importante porque creemos que las infancias tienen el derecho, hoy por hoy no tan garantizado, de acceso a la cultura, a lugares accesibles donde podamos disfrutar, participar, entretenernos. Y bueno, en este caso cerca de casa nos viene mucho mejor”, sostuvo por su parte Florencia, también vecina.

“Por suerte el espacio de la plaza no se perdió, porque hemos venido a ver un montón acá, y eso suma a que haya acceso. Y estábamos justo viendo el cronograma (del Jolgorio) y vamos a participar de otras actividades. Estábamos viendo de ir a Dina Huapi, y hacer una salidita” hacia esa zona, agregó.

“Jolgorio Bariloche” es una propuesta de cinco días de teatro de humor con opciones para toda la familia, que albergará en 14 escenarios distribuidos en plazas, playas y otros lugares públicos a 26 propuestas de unos 30 artistas llegados de distintas provincias así como de Chile, Brasil y México.

Entre ellos, en “Sobre Ruedas” Mona Circo propone un unipersonal de circo callejero en el que “la habilidad principal son los monociclos, pero lo más importante es el juego y la intervención con el público, el ida y vuelta y lo que ellos me dan para improvisar”.

Este espectáculo para todo público, en el que los niños festejan y los adultos captan los doble sentidos, “lo llevo haciendo hace como siete años, girando por el mundo. Depende dónde esté, hablo o no hablo, o según el espacio que tenga, hago más o menos cosas con el monociclo”, le dijo a Télam la artista marplatense, entusiasmada con ver cómo reaccionará el público local y los turistas.

Por su parte, el brasileño Carlos Atawallpa llega al Jolgorio con "un show inspirado en personajes andinos: se trata de un payaso que viene trayendo sus maletas en compañía de su compañera, una pequeña llama que hace acrobacias junto con el payaso encima de un mástil gigante, que sostienen cuatro personas del público”.

“Espero que podamos hacer un intercambio muy bonito en el festival e invadir las plazas de la ciudad. ¡Que venga el público!”, convocó Atahualpa.

Desde la organización se mostraron contentos con el resultado de la primera actuación del festival: “Salió re linda, la gente se re entusiasmó, la verdad que la pasamos hermoso. Alete es una artista de aquellos”, analizó Silvia Sisay, productora ejecutiva De Pirconi Producciones, impulsora del encuentro.

“Estamos felices. Hacía bastante que no hacíamos función en (la plaza de la calle) Nilpi, que como nuestro ‘escenario madre’”, le dijo Sisay a esta agencia, y siguió: “Consideramos que el arte transforma el mundo y estar en las plazas públicas es una elección. Así que estamos muy felices. La verdad que fue una buena experiencia”.