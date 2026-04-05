El video del apasionado beso de Danelik y Brian Sarmiento en la fiesta de Gran Hermano

Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y sella el vínculo que formaron ambos dentro de la famosa casa en medio de la tensión sexual que los une.

Hace unos días el ex futbolista le confesó a Danelik que había soñado "algo piolita" con ella en su cama y que la iba a invitar a dormir la siesta pero "durmió". "Sentí con vos como esa atracción que uno no la sabe cómo expresar", le dijo el ex deportista.

Más allá de lo sentimental, Brian Sarmiento viene de protagonizar algunos roces en la convivencia con una fuerte polémica con Manuel Ibero, tras un duro cruce a puro insultos y amenazas en la cocina en medio de una actividad grupal.

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La explosiva reacción de Brian Sarmiento ante la decisión de Gran Hermano por su fuerte cruce con Manuel Ibero

Gran Hermano analizó el fuerte cruce entre Manuel Ibero y Brian Sarmiento, descartó una agresión en esa situación y desató la furia del ex futbolista.

Ante el escándalo, los dos participantes fueron convocados al confesionario para escuchar el veredicto del Big. Allí, Gran Hermano fue claro en su análisis: "No hubo intención de agresión" por parte de Ibero.

“Brian, vos agarraste la ficha primero y Manu después va a buscar la ficha”, explicó la voz del reality, descartando la versión expuesta en la discusión por el ex futbolista.

Lejos de calmarse, Brian Sarmiento redobló la apuesta en desacuerdo con esa apreciación del Big: “Él no buscó la ficha. Vino directamente a taclearme”, insistió.

Pero Gran Hermano fue contundente en ratificar su postura ante la pelea: “No es así Brian. No se ve una intención de Manu de lastimarte”, aseguró.

La respuesta no hizo más que empeorar el clima ya que Brian Sarmiento volvió a insultar, desafió a su rival a enfrentarse en la placa y más tarde sumó frustración al perder la prueba del líder.