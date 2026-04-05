El video del apasionado beso de Danelik y Brian Sarmiento en la fiesta de Gran Hermano

Danelik Galazan y Brian Sarmiento venían protagonizando una de las historias de coqueteo y seducción más relevantes dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
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Luego de varios días cada vez más cerca, en la fiesta del sábado se dio el primer fogoso chape entre Danelik y Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano.
Danelik Galazan y Brian Sarmiento venían protagonizando una de las historias de coqueteo y seducción más relevantes dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).
Desde hace varias semanas la influencer de Tucumán y el ex futbolista que muestran la buena onda que los une. Incluso hace unos días se dieron un beso en el deck del jardín a la vista de sus compañeros y entre risas que quedó envuelto en una gran polémica en las redes por el inmediato gesto del ex deportista con su mano tras esa acción, donde muchos usuarios en redes marcaron que "se limpió la boca" y otros que "se había quitado el maquillaje".
Sin embargo, en la fiesta del sábado por la noche dentro de la casa todas las especulaciones quedaron atrás y ambos sellaron la buena relación que construyeron en el día a día y la tensión que hay.
Cuando el ex futbolista se encontraba sentado en el sillón mientras sonaba la música, Danelik se acercó desde atrás y sin aviso alguno le dio un beso durante varios segundos.
Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y sella el vínculo que formaron ambos dentro de la famosa casa en medio de la tensión sexual que los une.
Hace unos días el ex futbolista le confesó a Danelik que había soñado "algo piolita" con ella en su cama y que la iba a invitar a dormir la siesta pero "durmió". "Sentí con vos como esa atracción que uno no la sabe cómo expresar", le dijo el ex deportista.
Más allá de lo sentimental, Brian Sarmiento viene de protagonizar algunos roces en la convivencia con una fuerte polémica con Manuel Ibero, tras un duro cruce a puro insultos y amenazas en la cocina en medio de una actividad grupal.
Gran Hermano analizó el fuerte cruce entre Manuel Ibero y Brian Sarmiento, descartó una agresión en esa situación y desató la furia del ex futbolista.
Ante el escándalo, los dos participantes fueron convocados al confesionario para escuchar el veredicto del Big. Allí, Gran Hermano fue claro en su análisis: "No hubo intención de agresión" por parte de Ibero.
“Brian, vos agarraste la ficha primero y Manu después va a buscar la ficha”, explicó la voz del reality, descartando la versión expuesta en la discusión por el ex futbolista.
Lejos de calmarse, Brian Sarmiento redobló la apuesta en desacuerdo con esa apreciación del Big: “Él no buscó la ficha. Vino directamente a taclearme”, insistió.
Pero Gran Hermano fue contundente en ratificar su postura ante la pelea: “No es así Brian. No se ve una intención de Manu de lastimarte”, aseguró.
La respuesta no hizo más que empeorar el clima ya que Brian Sarmiento volvió a insultar, desafió a su rival a enfrentarse en la placa y más tarde sumó frustración al perder la prueba del líder.