Milei habló de todo: ajuste récord, críticas a Villarruel y el apoyo a Trump

“La herencia fue peor que otras crisis”

Durante la entrevista, Milei comparó la situación recibida con algunos de los momentos más críticos de la historia económica argentina. Aseguró que el país atravesaba “el doble del desequilibrio monetario” previo al Rodrigazo de 1975, y que incluso existía una situación más grave que la previa a la hiperinflación de 1989.

También sostuvo que los indicadores sociales, como la pobreza y la indigencia, eran peores que los registrados antes de la crisis de 2001. En relación con la evolución económica, el Presidente rechazó los pronósticos iniciales que advertían sobre una recesión profunda y aseguró que comenzaron a aparecer signos de recuperación.

Según indicó, la actividad mostró mejoras hacia fines de 2024 y destacó que la economía creció 6,6% interanual en diciembre. En cuanto a la inflación, reconoció que todavía quedan desafíos, especialmente por la necesidad de ajustar precios regulados, pero se mostró optimista sobre la tendencia a la baja.

“La inflación mayorista va camino al 10% y la del consumidor al 20%”, sostuvo, aunque aclaró que el proceso dependerá de variables como el precio del petróleo y las correcciones pendientes en tarifas.

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“Hay muchísimas más dificultades de las que uno se imagina”

Milei también dejó una reflexión personal sobre su experiencia en el poder y reconoció que la gestión resultó más compleja de lo esperado. “Hay muchísimas más dificultades de las que uno se imagina”, afirmó, y describió la presidencia como estar en una “silla eléctrica”, en alusión a la presión constante que implica el cargo.

En el plano interno, el Presidente volvió a marcar distancia con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y lanzó algunos cuestionamientos. La acusó de haber intentado “boicotearlo” y “traicionarlo”, y aseguró que las tensiones no son nuevas, sino que se arrastran desde antes de la llegada al poder.

Milei vinculó estas diferencias con episodios clave de su gestión, como el tratamiento de la Ley de Bases y el Pacto de Mayo, y cuestionó los vínculos políticos de Villarruel con sectores críticos del Gobierno.

Fallo por YPF y críticas al pasado

En otro tramo de la entrevista, el mandatario celebró un fallo favorable en Estados Unidos vinculado a la expropiación de YPF, al que consideró un alivio para las cuentas públicas.

En ese contexto, volvió a cuestionar decisiones de gobiernos anteriores y sostuvo que la Argentina tiene una larga historia de “expropiación indirecta”, a través de la inflación, el default y la presión impositiva.

Milei insistió en que el eje central de su programa es el respeto irrestricto a la propiedad privada, al que definió como condición indispensable para el crecimiento.

“Si usted defiende la propiedad, defiende la libertad y va a progresar”, afirmó, alineando su discurso con los principios del liberalismo económico.

Alineamiento internacional en medio de la tensión global

En el plano internacional, el Presidente reforzó su posicionamiento geopolítico en un contexto marcado por la escalada de tensiones con Irán. Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel, y elogió al expresidente Donald Trump, a quien definió como “el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos”.

Incluso sostuvo que debería recibir “varios premios Nobel de la Paz” por su rol en conflictos internacionales. En la misma línea, expresó su respaldo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien calificó como un “queridísimo amigo” y destacó su capacidad política.

También mencionó su cercanía con otros líderes como Viktor Orbán y Giorgia Meloni, con quienes comparte afinidad ideológica.