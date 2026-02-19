Afirman que Antonela Roccuzzo engañó a Messi y la separación está por explotar

Pero los dichos no terminaron ahí. La astróloga sostuvo que Antonela “está saliendo con alguien más”, lo que instaló de lleno la versión de una supuesta infidelidad. Al mismo tiempo, también aseguró que el propio Messi “anda con una Argentina”, dando a entender que ambos estarían vinculados sentimentalmente con terceras personas y que la relación podría estar atravesando su peor momento.

La noticia golpeó a los seguidores del astro argentino, que no tardaron en reaccionar en redes sociales. Aun así, en paralelo surgió otro rumor que contradice el escenario de ruptura: la versión de que la pareja estaría en la búsqueda de su primera hija mujer, lo que para muchos sería una señal de que el vínculo continúa firme.

Por el momento, ni Messi ni Antonela hicieron declaraciones públicas sobre estas versiones. Sin embargo, la predicción de Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas y dejó instalada una pregunta que preocupa a miles de fanáticos: ¿la separación está realmente por explotar o se trata solo de una falsa alarma?