El picante reproche de Mirtha Legrand que descolocó a Martín Bossi: "Horrible"

Ahí Martín Bossi aclaró qué quiso decir con ese término: “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”. “Bueno, eso está mejor”, dijo entre risas la conductora dando por terminada la polémica.

El actor aprovechó para aclarar que dijo que tenía todo preparado para la visita de Mirtha Legrand al teatro en el verano pero que finalmente ella no pudo asistir a la función.

“Teníamos los violines, a cuatro mariachis mexicanos viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, comentó el artista entre risas.

Y la conductora le dio los motivos de su ausencia al teatro: “Fue más corta la temporada y estuve con menos tiempo, no pude ir”, se justificó. Y Bossi comentó sobre la confianza con Chiquita: "Son muchos años, muchos secretos tenemos con ella", cerró con picardía.

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El fuerte reclamo de Carlos Portaluppi a Mirtha Legrand

Carlos Portaluppi se animó a hacerle un reclamo público a Mirtha Legrand en plena mesa de su programa y se generó un pequeño clima de cierta incomodidad.

En medio de una charla sobre el teatro y el recorrido de la conductora en un ámbito que todos conocen bien, el artista le hizo un sopresivo reclamo en tono irónico y característico de la confianza que parece se tienen: “Te estoy esperando todavía”, le dijo con una sonrisa.

A partir de ese comentario, el clima se tensó levemente por la respuesta de Legrand y el tono del actor, que no terminó de interpretarse como humor, aunque la risa existió.

“Ya voy a ir ”, respondió la animadora, a lo que él insistió: “Nunca viniste a ver nada de lo que hago ”. “¿Cómo?”, retrucó la conductora sin haber escuchado bien, mientras en el estudio se escuchaba un “no” de fondo, aludiendo 'a ¿cómo vas a decir eso?'.

“Pero trabajé con vos, no todos tuvieron el privilegio”, señaló Mirtha Legrand, buscando bajar la tensión pero algo cuestionada por su invitado, con quien compartió trabajo en La Dueña, la ficción que marcó el regreso de la diva a la actuación en 2012.

“No, claro, fue un lujo que me di ”, respondió Carlos Portaluppi en un intento por cerrar el intercambio con un tono más distendido tras el tenso momento.