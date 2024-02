Leandro N. Alem gana y es uno de los punteros del Apertura de la Primera C

Berazategui, por su parte, superó y le dio vuelta el partido a Sportivo Barracas (sigue último) por 3 a 1, como visitante, en el estadio de Deportivo Morón y se posicionó como uno de los escoltas de los punteros con 6 unidades, junto con Victoriano Arenas

El defensor Lucas Mazieres (31m. PT) -luego expulsado, abrió el marcador para el local, pero el mediocampista Matías Flores (32m. PT), el delantero Sergio Salomone (40m. ST) y el volante Emiliano Caballero (42m. ST), dieron vuelta el resultado para el "Naranja"

A su vez, General Lamadrid goleó de local a Real Pilar 3 a 0. Los delanteros Carlos Campostrini (13m. PT), Santiago Apa (35m. ST) y Rodrigo Monserrat (45m. ST) anotaron para el club del barrio porteño de Villa Devoto.

La tercera fecha del torneo Apertura de la Primera C, se desarrolló de la siguiente manera:

-Viernes-

. Ituzaingó 0 - Deportivo Paraguayo 1 (Juan Pablo Mendoza).

-Sábado-

. Club Mercedes 1 (Martín Zuccaro) - Defensores de Cambaceres 0.

-Domingo-

. Luján 0-Yupanqui 0

. Deportivo Muñiz 3 (Brian Picca, Jhomar Molina Guerra y Gonzalo Villafañe) - Argentino de Rosario 1 (Juan Cruz Vega).

. Central Córdoba de Rosario 2 (Joel Piccinini y Agustín Príncipe) - Atlas 3 (Gonzalo Ronconi, Iván Ruiz y Gustavo Fernández)

. Juventud Unida 0 - Victoriano Arenas 3 (Leandro Zacarías -2- y Exequiel Ortíz)

Puerto Nuevo 0 - Dep. Español 0.

. Atlético Lugano 1 (Facundo Elorga) - Centro Español 2 (Juan Cruz Ledesma -2-).

. El Porvenir 1 (Gonzalo Coronel) - Justo José de Urquiza 1 (Mateo Comignaghi).

Tuvo fecha libre Central Ballester.

+Posiciones: J.J. Urquiza, El Porvenir, Dep. Muñiz y Leandro N. Alem 7 puntos; Berazategui y Vic. Arenas 6; General Lamadrid, Mercedes y Puerto Nuevo 5; C. Córdoba, Alem, Atlas, Luján, C. Español, Yupanqui 4; Berazategui, Dep. Español y Dep. Paraguayo 3; Lamadrid, C. Ballester, Cambaceres, Ituzaingo, Argentino (R) y Juv. Unida 2; Claypole y Real Pilar 1; Lugano y Sp. Barracas 0.

El equipo ganador del torneo Apertura jugará una final con el triunfador del Clausura para determinar el único ascenso a la Primera B "Metropolitana", si es el mismo plante, ascenderá directamente y el último de la tabla anual, quedará desafiliado de la AFA.