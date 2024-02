Lula acusó a Israel de no cumplir con la ONU y dijo que es injustificable la matanza en Gaza

"El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada por la situación de Israel y Gaza. Lo único que se puede hacer es pedir paz ante los medios, pero me parece que la premisa de Israel es no cumplir con ninguna decisión tomada por las Naciones Unidas", dijo Lula en El Cairo, durante una declaración después de reunirse con su homólogo egipcio, Abdelfatah Al Sisi.