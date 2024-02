"Menem Junior": la incógnita abierta sobre la muerte del hijo del presidente

“Casos como estos que no solo son interesantes o atrapantes sino que revelan tramas políticas, entramados de alcance internacional, relaciones políticas, familiares, son justamente la calidad de documental de la que estamos muy orgullosos en Latinoamérica”, se ufanó Mariano César, vicepresidente del área de Contenidos de Entretenimiento General en Latinoamérica de Max, durante la presentación de la serie para la prensa.

“Está todo ese dolor y uno trabaja con compasión, con compromiso, da pasos y avanza siempre contemplando la idea de que hay obviamente un dolor muy fuerte de por medio que, incluso, lo podríamos trasladar a toda una sociedad que se pregunta qué pasó”, sumó el periodista Facundo Pastor, que formó parte de la producción. Para él tramas como la de la muerte de Carlitos Menem “no son historias y nada más”.

Es que con el apoyo de una profunda investigación periodística, la dinámica que aporta la recreación ficcional de escenas clave y el testimonio de numerosas y relevantes voces entre las que se encuentran la exesposa y la hija del mandatario, Zulema Yoma y Zulemita Menem, la docuserie propone una suerte de viaje en el tiempo para elaborar un retrato de la era del poder menemista y algunas de sus consecuencias.

Carlos Saúl Facundo Menem Yoma, el hijo del expresidente Carlos Menem, tenía 26 años el 15 de marzo de 1995 cuando el helicóptero en el que viajaba acompañado del piloto automovilístico Silvio Oltra impactó contra líneas de alta tensión en el kilómetro 211,5 de la ruta 9, entre las localidades bonaerenses de Ramallo y San Nicolás, y se estrelló en el suelo.

Las heridas fueron fatales y nada pudieron hacer los médicos que lo recibieron en un centro asistencial cercano. El hecho provocó conmoción nacional en la opinión pública y los medios de comunicación, y marcó a fuego la vida del presidente, que en esos tiempos estaba en plena campaña para su reelección.

Pese a que oficialmente se determinó que se había tratado de un accidente, Zulema Yoma siempre sostuvo que estaba convencida de que había sido un asesinato. Un informe de Gendarmería de 1997 que mencionaba perforaciones en la aeronave, quizás compatibles con balazos, y la pérdida inesperada de numerosos testigos en los años siguientes, contribuyeron a fortalecer la incógnita.

Hasta el propio Menem, que siempre se había apegado a la historia oficial, cambió de opinión en sus últimos años de vida y pidió que la Justicia reconsiderara el caso como un acto provocado.

“La familia vinculada a un presidente siempre paga”, planteó durante la presentación Román Lejtman, uno de los periodistas que siguió más de cerca la intimidad de Menem durante sus diez años de mandato y uno de los testimonios que ordenan la docuserie.

“Ese nexo entre quien ocupa temporalmente Balcarce 50 y la Quinta de Olivos y sus afectos tienen derivaciones”, amplió Lejtman, en alusión al modo en que de una u otra manera el poder del presidente afecta la vida de sus allegados.

El periodista aseguró que Menem Junior, un joven que dividía su tiempo entre el automovilismo, el jet set y el acompañamiento en la vida política de su padre, conoció “toda la intimidad del poder, pero sin comprender”.

Durante la charla con los medios también estuvo la periodista y escritora Olga Wornat, quien conocía mucho a Zulema Yoma y en esos años pudo transitar como nadie los pasillos de la Quinta de Olivos. “Yo fui la única periodista que por alguna razón tuve el privilegio de estar dentro de la residencia presidencial de Olivos. Me dijeron `sin nada´, nada más que como espectadora. Yo me acuerdo que iba hasta el baño y me ponía a anotar en una libreta, la guardaba en el bolsillo, después volvía”, recordó sobre aquella noche posterior a la muerte de Carlitos.

La por entonces periodista de la revista Gente, rememoró, en una escena que se recreó especialmente para la serie, que en un momento dado el propio presidente le pidió que fuera a ver cómo se encontraba Zulema y ya entonces, a horas de la tragedia, la madre le manifestó sus sospechas de que se había tratado de un crimen.

La serie, el primer título original argentino de la plataforma de Warner Bros. Discovery lanzada en la región hace apenas dos días, cuenta con otras importantes voces como el del juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, el exministro de Economía de la Nación Domingo Cavallo, el periodista Samuel “Chiche” Gelblung y el presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, Adalberto Asaad, entre más.