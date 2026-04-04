El explosivo descargo de Fernando Burlando tras el accidente de Barby Franco: "Asesino en estado de..."

En la misma línea, redobló la apuesta con fuertes calificativos y pedidos concretos. “Un asesino en estado de larva”, insistió al referirse al conductor, al tiempo que exigió modificaciones urgentes en el Código Penal para endurecer las penas en este tipo de casos. Además, alertó sobre la falta de controles efectivos y la debilidad de las condenas actuales: “Un arma con forma de volante que puede destrozar familias”.

El descargo del letrado no pasó inadvertido y volvió a poner el foco en el debate sobre la seguridad vial y la respuesta judicial frente a hechos de esta gravedad. En medio de su bronca, también dejó salir su enojo más visceral con una frase que reflejó el impacto emocional del episodio: “Hijo de puta!”.

IG descargo Fernando Burlando - accidente Barby Franco

Cómo se conoció el accidente que casi le cuesta la vida a Barby Franco y su hija

Un fuerte accidente de tránsito tuvo como protagonista a Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, este viernes en la localidad bonaerense de Cañuelas. El episodio se produjo a la altura del kilómetro 69 de la Ruta 3 y dejó como saldo la participación de tres vehículos. Entre ellos, se encontraba el Tesla que manejaba la modelo, quien no viajaba sola: la acompañaban su hija Sarah y una mujer identificada como Miriam.

Desde las redes sociales, el ciclo LAM (América TV) difundió imágenes del momento posterior al impacto y aportó detalles sobre lo ocurrido. "Fue un choque entre 3 vehículos en la zona de Cañuelas y uno de esos fue el Tesla de Barby Franco", informaron, dando cuenta de la magnitud del incidente.

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Según se desprende del informe oficial emitido por el Comando de Patrullas de Cañuelas, la secuencia se inició a partir de una maniobra peligrosa: una camioneta se habría cruzado de carril de manera frontal y luego abandonó la escena. Frente a esa situación, Barby Franco redujo la velocidad de su vehículo, lo que derivó en una colisión en cadena. Fue en ese instante cuando su auto recibió el impacto desde atrás por parte de otros dos rodados, identificados como un Ford Maverick y un Toyota Corolla.

Tras el choque, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de efectivos policiales y equipos de emergencia, quienes asistieron rápidamente a los involucrados. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. El parte médico indicó que solo uno de los conductores, un hombre de 75 años, presentó lesiones leves en una de sus manos y debió ser atendido por personal de una ambulancia.

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En cuanto a Barby Franco y su hija, rápidamente se supo que ambas se encontraron fuera de peligro desde el primer momento y en buen estado de salud. El episodio, pese al impacto inicial y la tensión generada, no tuvo consecuencias mayores y quedó como un susto en medio de una jornada que pudo haber terminado de otra manera.