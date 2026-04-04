Detuvieron al segundo sospechoso por el crimen del rapero enterrado en su casa en Morón
El supuesto autor material del crimen, estuvo prófugo por alrededor de 48 horas. Luego de tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores lograron ubicarlo.
Pablo G. fue capturado dos días después del hallazgo del cuerpo. (Fotos: Facebook Mpquatroradio/DDI Morón)
La investigación por el brutal asesinato de Roberto “Tito” Alleruzzo, el rapero de 58 años hallado enterrado en el patio de su vivienda en Morón, sumó un nuevo avance clave este sábado. Capturaron al segundo sospechoso señalado como autor material del crimen.
Se trata de Pablo G., de 23 años, quien permanecía prófugo y había sido identificado por su presunto cómplice, Joel B., ya detenido, como quien habría ejecutado el homicidio.
Tras el hallazgo del cuerpo, ocurrido el jueves, vecinos de la víctima apuntaron directamente a los dos sospechosos. Ambos residían en la misma zona y, según los testimonios, habrían mantenido conflictos previos con Alleruzzo en los días anteriores al crimen.
Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, junto con efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), inició un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso que se encontraba prófugo.
Luego de tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores lograron ubicarlo. Finalmente, este sábado se concretó su detención en la intersección de Mitre y Belgrano, en la misma localidad, donde se había acordado su entrega.
El acusado fue trasladado a la Comisaría 1ª de Morón, en un operativo encabezado por el director de la DDI local, Dante Pérez Bianchi.
El primer detenido y la hipótesis del crimen
El primer sospechoso, Joel B., de 29 años, había sido detenido el pasado 2 de abril, pocas horas después de que se descubriera el cuerpo enterrado en la vivienda de la víctima.
Según trascendió en la investigación, habría sido él quien señaló a Pablo G. como el presunto autor material del asesinato, lo que orientó el avance de la causa.
La causa judicial
El caso es investigado como homicidio por la UFI N° 5 de Morón, a cargo del fiscal Oviedo, quien ahora deberá determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.
Con ambos sospechosos bajo custodia, la Justicia busca reconstruir cómo ocurrió el crimen que conmocionó a la comunidad y esclarecer los motivos detrás del ataque.