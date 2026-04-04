Detuvieron al segundo sospechoso por el crimen del rapero enterrado en su casa en Morón

joel-b-aseguro-que-pablo-g-es-el-autor-material-del-crimen-foto-facebook-mpquatroradio-YVOMI7FPUJDLFOTHKKB7QAY67M Joel B. aseguró que Pablo G. es el autor material del crimen.

Luego de tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores lograron ubicarlo. Finalmente, este sábado se concretó su detención en la intersección de Mitre y Belgrano, en la misma localidad, donde se había acordado su entrega.

El acusado fue trasladado a la Comisaría 1ª de Morón, en un operativo encabezado por el director de la DDI local, Dante Pérez Bianchi.

El primer detenido y la hipótesis del crimen

El primer sospechoso, Joel B., de 29 años, había sido detenido el pasado 2 de abril, pocas horas después de que se descubriera el cuerpo enterrado en la vivienda de la víctima.

Según trascendió en la investigación, habría sido él quien señaló a Pablo G. como el presunto autor material del asesinato, lo que orientó el avance de la causa.

I2V3UTG53JCIZOCEHPAV6FZYSE Roberto Alleruzzo fue hallado asesinado en el cámara séptica de su vivienda.

La causa judicial

El caso es investigado como homicidio por la UFI N° 5 de Morón, a cargo del fiscal Oviedo, quien ahora deberá determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

Con ambos sospechosos bajo custodia, la Justicia busca reconstruir cómo ocurrió el crimen que conmocionó a la comunidad y esclarecer los motivos detrás del ataque.