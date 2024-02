Morelo celebra el Día de San Valentín con salsa y junto a Tapari

Ya con “Me conquistaste” afirmada en esa sonoridad, Marcela confluyó con Tapari (y también con otros artistas como Ahyre, Soledad Pastorutti y Los Tekis, entre más) en la despedida de Kike Teruel de Los Nocheros (el 30 de junio pasado) y allí se forjó la colaboración.

“Esa noche en el Movistar Arena -evoca la artista- Rodrigo se me acerca y me dice que le gustaría que hiciéramos algo juntos y le dije ‘te tengo una salsa’ y me la devolvió poco tiempo después con sus partes cantadas”.

Feliz por la coincidencia y el resultado plasmado en “Me conquistaste”, la autora e instrumentista que en poco más de un cuarto de siglo de actividad publicó 11 álbumes de estudio, destaca: “Rodrigo tiene un swing impresionante para cantar y entonces todo lo que tiene que ver con la cumbia, la salsa y otros ritmos latinos le quedan espectaculares”.

La creadora de hits como “Corazón salvaje”, “Manantial” y “Para la vida”, por citar unos pocos, estrenará la flamante canción en directo en la serie de ocho recitales con la que recorrerá ciudades argentinas a partir del 17 de mayo.

El tour comenzará esa noche en Espacio Quality de Córdoba y seguirá por el Coliseo Podestá de La Plata (el 24) y el Gran Ituzaingó (el 25). Ya en junio llegará a Don Bosco de Bahía Blanca (7), el Roxy de Mar del Plata (8), Teatro Broadway de Rosario (14), sala 3 de Febrero de Paraná (15) y Tribu Club Cultural de Santa Fe (16).

A tono con la temática del tema y de la inmensa mayoría de su repertorio, Morelo postula: “Para mí el amor es la herramienta más valiosa contra todo lo que nos hace mal y nos desvirtúa como seres humanos”.

“Para mí –insiste- el amor es transformador y le puede cambiar el mundo a alguien como me lo confirman tantas personas a las que eso les pasa con mis canciones”.

Con el foco puesto en ese sentimiento y camino a los 30 años de trayectoria que festejará en 2025, Marcela adelanta que “ya estamos trabajando en un disco contundente, con varias colaboraciones de peso y nuevas versiones de las canciones más populares de mi repertorio”.

Télam: ¿Cómo te llevás con la escucha de tu propio cancionero?

Marcela Morelo: La verdad es que cuando me pongo en crítica, dejo escuchar. Pero cuando tomo distancia me siento muy feliz de haber podido realizar tanto, de haber podido hacer tantas cosas con las canciones que hacemos en casa, con las ideas que se nos ocurren y que nos conectan con tanta gente.

T: ¿Y cómo imaginás esas nuevas versiones intervenidas por otras voces y estilos?

MM: Me gusta que haya otras miradas y que cada canción se acomode el artista que venga a cantar con los conmigo como para que se dé otra escucha, suene diferente y se enriquezca la propuesta.