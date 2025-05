África se parte al medio por una grieta colosal: por qué y que pasará con la humanidad

La consecuencia que ya comienza a ser visible es una enorme zanja y profunda que puede cortar al continente en dos y dejar apartado a lo que hoy es el Cuerno de África. Además, como el proceso no se detiene, esa enorme zanja, pronto dejará entrar al agua del Mediterráneo, del Mar Rojo, del océano Índico o todos juntos. Por lo que ya no habrá posibilidad de unir ambos territorios, salvo por puentes mientras esa distancia no se agrande.

Es un proceso que lleva millones de años, pero ahora, ya es visible y cambia la superficie del África. El impacto para los países y para el ser humano es algo que aún es prematuro de evaluar, pero será un enorme desafío mundial.

África división por el agua.jpg Si la falla se sigue extendiendo, el agua de mar inundará y nivelará el terreno, marcando otro continente. (Foto: Gentileza sciencefocus)

África: ¿la falla que produce un nuevo continente?

Tras la aparición de una enorme grieta en el suroeste de Kenia, muchos se sorprendieron, tal vez, fue la exteriorización de un terremoto a muchísima profundidad. Pero la investigación científica provocó alarma. No fue fruto de un terremoto sino de algo mucho más complejo.

Las placas tectónicas de la Tierra llevan millones de años desplazándose. Pocos milímetros o centímetros por año. Y cuando se suma luego de tanto tiempo, se llega a una grieta tan profunda como casi una cañón que se va extendiendo. Entonces, la pregunta es si África se está fragmentando lentamente.

la falla en el cuerno de Africa.jpg La grieta ya es de 3.500 kilómetros de largo. Rutas, puentes y caminos ya están inutilizados y comunidades comienzan a aislarse entre África Oriental y el resto del continente. (Foto: A24.com)

En concreto, este es el "sistema del Rift de África Oriental", una falla de las capas del planeta que ya permite "ver" un efecto concreto. África se está dividiendo. El cuerno de África va a conformar un nuevo continente. Lo que puede tener enormes efectos, porque en la actualidad, en ese "nuevo continente", se ubican varias de las naciones más pobres del mundo.

avance de la falla de África.jpg El progreso de la falla de "África" está formando un nuevo continente. (Foto: A24.com)

El valle del rift no se detiene en su crecimiento. La tierra se va separando y la brecha se hace más profunda. Los "rifts" son la etapa inicial de una ruptura continental. Cuando la falla llegue a los extremos del continente, por el norte y por el sur, pueden dar lugar a la formación de una nueva cuenca oceánica. El agua de mar, será un nuevo elemento para la separación entre las dos partes de África. Como hace 138 millones de años, Sudamérica se separó de la unión territorial que mantenía con África.

grieta y agua en África.jpg La falla en África que se va agrandando y puede terminar cubierta por el agua del mar. (Foto: A24.com)

De Ushuaia a la Quiaca, pero en un nuevo continente

Esta falla, el "rift" ya tiene 3.500 kilómetros de extensión. El equivalente - casi - a la distancia entre La Quiaca y Ushuaia en la Argentina. Eso da una idea de la enorme extensión de tierra que ya ha separado. Desde el mar Rojo en Somalia y Etiopía (cuerno de África) hasta Mozambique hay 4.000 kilómetros. En términos de la geología, falta poco tiempo para que el agua del mar rellene esa falla y culmine el proceso de la formación de un nuevo continente.

separación de los continentes.jpg Hace 380 millones de años, Sudamérica se separó de África. El cuerno de África, va en el mismo camino. (Foto: A24.com)

Cuál es el peligro inminente

Otros científicos dicen que el proceso es sumamente lento como para que haya que preocuparse. Sí, dicen, con el tiempo, las aguas oceánicas podrían inundar la zona, separando todo el Cuerno de África del continente. Aún no se sabe si esto ocurrirá, pero si así fuera, tardaría decenas de millones de años. El Mar Rojo y el Golfo de Adén son ejemplos de rifts similares en etapas más avanzadas de evolución.

Entonces, ¿qué es esta grieta de casi 4.000 kilómetros? En cuanto a la grieta que alarmó al mundo en 2018, el consenso actual entre los geólogos es que se trata de una grieta preexistente que había permanecido oculta por estar repleta de ceniza volcánica procedente de erupciones del pasado remoto.

Quedó expuesta repentinamente durante las fuertes lluvias, cuando las capas profundas de ceniza saturada de agua se derrumbaron. Según esta otra corriente, no hay motivo para una preocupación no solo inmediata, sino hasta dentro de varios millones de años. Como cuando Sudamérica se separó y alejó de África.