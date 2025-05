Sergio Agüero repasó su carrera con Eduardo Feinmann: "Con trabajo, esfuerzo y sacrificio se puede avanzar"

En tanto, el Kun comentó: “Me siguen muchos chicos que por ahí no siguieron mi carrera y está bueno que puedan ver que con trabajo, esfuerzo y sacrificio se puede avanzar, después si no se da es otra cosa. Mi viejo es una pata importante porque me ayudó para llegar, y está bueno para contarlo”.

“Yo empecé en el baby fútbol y después de ahí me llamaban para que me llevara y mi papá fue muy exigente y siempre estuvo a mi lado hasta que me fui a Europa. Ahí me acostumbré a estar sólo y se me abrió la cabeza y vi que había otra cosa”, dijo sobre su experiencia al emigrar al Atlético Madrid.

En tanto, aclaró: “En España me sorprendió que la gente respetaba las rotondas y que hay leyes y hay que complirlas. Inglaterra es el mejor país en donde más aprendí de la sociedad. En el Manchester City me fue bien, gané 5 títulos y ahí comenzó a crecer el club”.

“Ahí, me sorprendió que toda la gente me halague. De chico no me pesó que mi papá diga que jugaba bien, me marcaba los errores, pero cuando me fui a Europa lo tomaba de otra manera y cuando me retiré me lo dijo, esperó hasta el último momento”, sostuvo.

“El final es fuerte, mi viejo estuvo desde el principio” dijo entre lágrimas, “no lo busqué antes porque mis viejos se habían separado y mi vieja estaba conmigo y la estaba pasando mal, pero no lo hice para no hacerla sentir incómoda”.

El retiro, su relación con Messi y la selección

“El corazón me retiró, quería terminar en la cancha, me pasó eso en la cancha, sentía que me faltaba el aire y como que me ahorcaban, trataba de relajarme pero no podía hablar. Sentí que algo no iba bien. El médico me dijo que no podía seguir jugando, lo pensé con mi representante y tomé la decisión”, sostuvo.

Además, habló de la selección: “Yo era el que hacía reír a Lio Messi, pero esta selección es la mejor de todas, es muy buena individualmente y como equipo, es fuerte, tiene mucha confianza, que antes no la teníamos y con chicos nuevos que se adaptan rápido y hoy están demostrando que son mejores”.

“Esta bien que De Paúl haga reir a Messi, Lio es inteligente y se rodea de buena gente. Yo creo que tanto Messi como Diego Maradona forman parte de la historia Argentina. Yo conviví con Lio y no lo vi en otro jugador. Guardiola fue el mejor técnico que tuve”, sostuvo.

“Yo creo que Milei es un tipo que quiere al país bien, pude tener su carácter, yo soy fanático de la gente que quiere hacer que a la gente este bien. Cristina Kirchner, no lo sé, pero creo que se tiene que encargar la justicia y Mauricio Macri es más del fútbol”, opinó sobre politica.