La visita de León XIV: mientras se aguarda la confirmación, no descartan cambios en la agenda

"Es posible que algunas actividades se bajen" para aliviar el esfuerzo que León XIV deberá hacer y evitar que el alto nivel de actividades termine afectando su salud, señalaron.

Según expresaron las fuentes, se espera que en los últimos días de octubre llegue una nueva delegación del Vaticano como avanzada de la gira. Recién en esa instancia se confirmará el recorrido completo que cumplirá el Sumo Pontífice.

En la Casa Rosada y en el Episcopado reina por estas horas la prudencia, mientras crece la expectativa por mantener la visita luego de que el Papa retornara este martes a su actividad casi normal en el Vaticano, participando, por ejemplo, de una audiencia y recorrida en el papamóvil alrededor de la Plaza San Pedro.

Cuál será la agenda del Papa León XIV en la Argentina

Mientras esperan novedades desde Roma, en el Gobierno siguen trabajando en la organización del siguiente cronograma de actividades aprobado por el Vaticano antes de la operación de León XIV:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

16:30: arribo a Buenos Aires proveniente de Uruguay (también estaría en análisis la confirmación de esta visita).

arribo a Buenos Aires proveniente de Uruguay (también estaría en análisis la confirmación de esta visita). 17:20: homenaje y visita a la Plaza San Martín.

homenaje y visita a la Plaza San Martín. Tarde: recepción oficial en la Casa Rosada y reunión privada con el presidente Javier Milei .

recepción oficial en la Casa Rosada y . Cierre de jornada: encuentro con autoridades diplomáticas, gobernadores y legisladores, y primer discurso del Papa en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Gran Buenos Aires)

11:30: visita y saludo en el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

visita y saludo en el Pequeño en Claypole. Tarde: m isa multitudinaria y homilía en el Monumento de los Españoles (Palermo).

m en el Monumento de los Españoles (Palermo). Posteriormente: encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín. 18:45: ceremonia vespertina y homilía en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

Mañana: viaje a la provincia de Córdoba.

viaje a la provincia de Córdoba. Mediodía: misa central en la Escuela de Aviación Militar.

misa central en la Escuela de Aviación Militar. Tarde: discurso y reunión con sacerdotes, obispos y diáconos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.

discurso y reunión con sacerdotes, obispos y diáconos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba. 15:00: regreso a Buenos Aires para presidir una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre (Luján y Ezeiza)

10:00: visita pastoral a un complejo penitenciario federal (cárcel de Devoto).

12:00: m isa y homilía en la Basílica de Luján .

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 14:00: partida del vuelo papal con destino a Perú.

¿Qué pasará con los feriados?

Debido a la magnitud del evento, las autoridades nacionales y provinciales coordinaron un masivo operativo de seguridad y, dependiendo de las actividades que sean confirmadas por el Vaticano, se confirmará la declaración de asuetos y feriados nacionales y locales en las provincias que visitará.

Según confiaron desde la Casa Rosada, no hay cambios en la decisión de declarar feriado nacional al lunes 9 de noviembre y feriados provinciales el martes 10 y miércoles 11 en las provincias de Córdoba y de Buenos Aires, respectivamente.