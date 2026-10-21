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La visita de León XIV: mientras se aguarda la confirmación, no descartan cambios en la agenda

Tras la operación de pulmón del Sumo Pontífice, el Vaticano mantiene en pie la visita prevista del 8 al 11 de noviembre. Sin embargo, reducir algunas actividades para evitar esfuerzos que afecten su recuperación. Qué pasará con los feriados.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
En caso de concretarse

En caso de concretarse, la visita del Leon XIV a la Argentina podría sufrir cambios en la agenda local (Foto: archivo).

A más de diez días de la operación de un cáncer de pulmón a la que fue sometido el papa León XIV, el Vaticano le confirmó al gobierno argentino que, de continuar la buena evolución de su salud, la visita del Papa León XIV sigue en pie en las fechas previstas: entre el 8 y el 11 de noviembre.

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Un indicio de eso es que la Conferencia Episcopal Argentina, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, comenzó a confirmar la acreditación de los más de 2000 periodistas que solicitaron cubrir las distintas actividades organizadas para que cumpla León XIV.

Desde la Casa Rosada confirmaron a A24.com que siguen trabajando en la organización de los operativos de seguridad, traslados, organización de los puestos de prensa, la definición de la empresa que transmitirá la televisación oficial de todos los eventos, y las invitaciones a las autoridades y demás participantes.

Sin embargo, admitieron que un eventual cambio en la agenda del Papa podría ser analizado por el Vaticano. El objetivo de esto sería reducir la cantidad de actividades y traslados en tres jornadas (domingo 8 de noviembre, lunes 9, martes 10 y miércoles 11) en las que apenas tendría media hora de diferencia entre uno y otro evento.

"Es posible que algunas actividades se bajen" para aliviar el esfuerzo que León XIV deberá hacer y evitar que el alto nivel de actividades termine afectando su salud, señalaron.

Según expresaron las fuentes, se espera que en los últimos días de octubre llegue una nueva delegación del Vaticano como avanzada de la gira. Recién en esa instancia se confirmará el recorrido completo que cumplirá el Sumo Pontífice.

En la Casa Rosada y en el Episcopado reina por estas horas la prudencia, mientras crece la expectativa por mantener la visita luego de que el Papa retornara este martes a su actividad casi normal en el Vaticano, participando, por ejemplo, de una audiencia y recorrida en el papamóvil alrededor de la Plaza San Pedro.

Cuál será la agenda del Papa León XIV en la Argentina

Mientras esperan novedades desde Roma, en el Gobierno siguen trabajando en la organización del siguiente cronograma de actividades aprobado por el Vaticano antes de la operación de León XIV:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

  • 16:30: arribo a Buenos Aires proveniente de Uruguay (también estaría en análisis la confirmación de esta visita).
  • 17:20: homenaje y visita a la Plaza San Martín.
  • Tarde: recepción oficial en la Casa Rosada y reunión privada con el presidente Javier Milei.
  • Cierre de jornada: encuentro con autoridades diplomáticas, gobernadores y legisladores, y primer discurso del Papa en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Gran Buenos Aires)

  • 11:30: visita y saludo en el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
  • Tarde: misa multitudinaria y homilía en el Monumento de los Españoles (Palermo).
  • Posteriormente: encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín.
  • 18:45: ceremonia vespertina y homilía en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

  • Mañana: viaje a la provincia de Córdoba.
  • Mediodía: misa central en la Escuela de Aviación Militar.
  • Tarde: discurso y reunión con sacerdotes, obispos y diáconos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.
  • 15:00: regreso a Buenos Aires para presidir una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre (Luján y Ezeiza)

    • 10:00: visita pastoral a un complejo penitenciario federal (cárcel de Devoto).
  • 12:00: misa y homilía en la Basílica de Luján.
  • 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
  • 14:00: partida del vuelo papal con destino a Perú.

¿Qué pasará con los feriados?

    Debido a la magnitud del evento, las autoridades nacionales y provinciales coordinaron un masivo operativo de seguridad y, dependiendo de las actividades que sean confirmadas por el Vaticano, se confirmará la declaración de asuetos y feriados nacionales y locales en las provincias que visitará.

    Según confiaron desde la Casa Rosada, no hay cambios en la decisión de declarar feriado nacional al lunes 9 de noviembre y feriados provinciales el martes 10 y miércoles 11 en las provincias de Córdoba y de Buenos Aires, respectivamente.

    Stella Gárnica
    Por Stella Gárnica
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    En pocas palabras

    • Visita papal: El Vaticano por ahora mantiene la visita del Papa León XIV a Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.
    • Salud del Papa: Analizan reducir actividades por la recuperación postoperatoria del Sumo Pontífice.
    • Organización gubernamental: La Casa Rosada coordina operativos de seguridad, y no descarta posibles ajustes en la agenda.
    Resumen generado por Thinkindot AI
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