Elecciones en Brasil: millones de personas votan y crece la expectativa por el cierre de las urnas

Según explicó durante una conferencia de prensa, el proceso avanzaba “sin incidentes graves que comprometan el proceso de votación o la seguridad de los electores”.

En la misma línea, un balance preliminar del Tribunal Superior Electoral (TSE) indicó que las elecciones se llevan adelante sin mayores contratiempos en todo el territorio brasileño. Hasta el momento, las autoridades no difundieron datos parciales sobre el nivel de participación.

Unos 158 millones de brasileños están habilitados para votar en la disputa presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Foto: Reuters).

Mientras millones de brasileños concurren a las urnas, la atención política está puesta en las sedes de campaña de los principales candidatos. El actual presidente y referente del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, busca continuar al frente del gobierno frente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL).

Brasil descartó injerencias extranjeras en las elecciones

En medio de la jornada electoral, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, afirmó que no existen indicios de una eventual interferencia internacional en los comicios.

El funcionario explicó que la hipótesis fue descartada ante la falta de reportes de la Policía Federal y de la Agencia Brasileña de Inteligencia que adviertan sobre maniobras destinadas a afectar el proceso electoral.

“Nuestros indicios no apuntan a ningún tipo de riesgo, ya sea internacional o procedente del crimen organizado”, señaló Nunes Marques.

Con las urnas abiertas y sin episodios de gravedad reportados, Brasil avanza con normalidad en una elección presidencial clave, mientras crece la expectativa por el resultado de la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.