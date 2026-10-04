En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Brasil
Votación
SE VOTA

Elecciones en Brasil: millones de personas votan y crece la expectativa por el cierre de las urnas

Las autoridades informaron que los comicios transcurren de manera pacífica. Unos 158 millones de brasileños están habilitados para vota.

Expectativas por el cierre de urnas en Braisl. (Foto: Reuters / A24).

Expectativas por el cierre de urnas en Braisl. (Foto: Reuters / A24).
Las elecciones presidenciales en Brasil se desarrollan con normalidad y sin incidentes graves

Las elecciones presidenciales en Brasil se desarrollan con normalidad y sin incidentes graves, según informaron las autoridades. (Foto: Reuters)

Flávio Bolsonaro encabeza los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Brasil con el 49,19% de los votos, mientras que Lula da Silva alcanza el 42,19%, de acuerdo con los datos difundidos tras el cierre de las urnas. Se trata de cifras parciales que se actualizan a medida que avanza el escrutinio.

Leé también Lula vs Flávio Bolsonaro: Brasil vota a presidente en una elección que se prevé marcada por la polarización
Brasil elige este domingo a su próximo presidente, con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como principales protagonistas (Foto: Reuters / A24).

Apenas media hora después del cierre de la votación, más de un millón de votos ya habían sido escrutados gracias a la rapidez del sistema de voto electrónico brasileño. Los primeros datos correspondían en buena medida al sur del país, una región históricamente más favorable al bolsonarismo, por lo que los porcentajes podían variar con el ingreso de resultados de otras zonas de Brasil.

El desarrollo de los comicios

Las elecciones presidenciales en Brasil se desarrollaron con normalidad y sin incidentes graves, según informaron las autoridades encargadas de supervisar el operativo electoral. Unos 158 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en una jornada marcada por la expectativa en torno a la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La votación se extendió hasta las 17, hora prevista para el cierre de las urnas y comienzo del escrutinio.

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, había asegurado durante el transcurso de la jornada que la votación transcurría de manera pacífica y que no se registraron situaciones que puedan poner en riesgo el desarrollo de los comicios.

Según explicó durante una conferencia de prensa, el proceso avanzaba “sin incidentes graves que comprometan el proceso de votación o la seguridad de los electores”.

En la misma línea, un balance preliminar del Tribunal Superior Electoral (TSE) indicó que las elecciones se llevan adelante sin mayores contratiempos en todo el territorio brasileño. Hasta el momento, las autoridades no difundieron datos parciales sobre el nivel de participación.

Unos 158 millones de brasileños están habilitados para votar en la disputa presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Foto: Reuters).

Unos 158 millones de brasileños están habilitados para votar en la disputa presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Foto: Reuters).

Mientras millones de brasileños concurren a las urnas, la atención política está puesta en las sedes de campaña de los principales candidatos. El actual presidente y referente del Partido de los Trabajadores (PT), Lula da Silva, busca continuar al frente del gobierno frente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL).

Brasil descartó injerencias extranjeras en las elecciones

En medio de la jornada electoral, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, afirmó que no existen indicios de una eventual interferencia internacional en los comicios.

El funcionario explicó que la hipótesis fue descartada ante la falta de reportes de la Policía Federal y de la Agencia Brasileña de Inteligencia que adviertan sobre maniobras destinadas a afectar el proceso electoral.

“Nuestros indicios no apuntan a ningún tipo de riesgo, ya sea internacional o procedente del crimen organizado”, señaló Nunes Marques.

Con las urnas abiertas y sin episodios de gravedad reportados, Brasil avanza con normalidad en una elección presidencial clave, mientras crece la expectativa por el resultado de la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Brasil Votación Incidentes
Notas relacionadas
Le robaron el celular al diputado Esteban Paulón en plena entrevista en vivo en Brasil
Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia en una elección marcada por la polarización
Cuándo son las elecciones en Brasil: cómo están Lula y Bolsonaro en las encuestas

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar