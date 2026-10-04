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Lula da Silva habló tras el triunfo de Flávio Bolsonaro: "Fue un resultado inesperado"

El mandatario brasileño habló luego de conocerse los resultados de la primera vuelta y anticipó el comienzo de una nueva campaña de cara a la definición del 25 de octubre.

Lula da Silva habló luego de quedar en segundo lugar frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil. (Foto: Reuters).

Lula da Silva habló luego de quedar en segundo lugar frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil. (Foto: Reuters).

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este domingo luego de quedar en segundo lugar en las elecciones presidenciales y confirmó el inicio de una nueva etapa de la campaña de cara al balotaje previsto para el próximo 25 de octubre.

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Pasadas las 21.30, el mandatario se refirió públicamente al resultado de los comicios, en los que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45%. Al no definirse la elección en primera vuelta, ambos volverán a enfrentarse en las urnas.

Fue un resultado inesperado. Yo estaba convencido de que íbamos a la segunda vuelta”, reconoció Lula al hablar ante sus seguidores en el Hotel Renaissance, en el barrio Jardins de São Paulo. Sin embargo, inmediatamente puso el foco en la próxima instancia electoral: “Mañana empezamos la segunda campaña”.

Durante su discurso, el presidente brasileño también planteó algunos de los ejes con los que buscará encarar las próximas semanas y destacó la necesidad de fortalecer la educación, el empleo y la producción nacional.

El mandatario reconoció que el resultado fue inesperado y aseguró que este lunes comenzará la campaña para el balotaje. (Foto: Reuters).

El mandatario reconoció que el resultado fue inesperado y aseguró que este lunes comenzará la campaña para el balotaje. (Foto: Reuters).

Nosotros podemos dar un salto en Brasil y el tiempo para hacerlo es de todos nosotros”, sostuvo. En ese sentido, agregó que buscará “fortalecer el trabajo y la industria del país para recuperar el polo industrial de Brasil”, con el objetivo de avanzar hacia una mayor autosuficiencia.

El mandatario cuestionó a la familia Bolsonaro por su "biografía espantosa" y pidió que lo comparen con su trayectoria en la campaña rumbo al balotaje. "Soy muy bueno en la etapa de eliminación directa. Veremos quién tiene el mejor plan", desafió Lula da Silva pese a los resultados que lo ubican por debajo de su rival.

Además se refirió al 21% del electorado, cerca de los 33 millones de votantes, que no se pronunciaron en las elecciones y remarcó: "El juego ha comenzado".

"Ahora estamos en el tiempo extra. Convenceremos al pueblo brasileño de que debemos continuar”, añadio.

Acompañaron a Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB), la ex presidenta Dilma Rousseff (PT), los ministros Alexandre Padilha (Salud), Márcio Elias Rosa (Desarrollo, Industria y Comercio) y el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, según indicó el medio O Globo.

Además, por el lado de la dirigencia argentina estuvieron el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro y la diputada Victoria Tolosa Paz.

El apoyo de Wado de Pedro en redes socialees

El legislador argentino se pronuncio luego en las redes sociales en favor del candidato del PT: "Lula dedicó su vida a defender al pueblo brasileño. En las buenas y en las malas, es un ejemplo de perseverancia, compromiso y convicción", planteó.

"Hoy, frente a un resultado adverso, acompañamos con la misma fuerza de siempre a un militante de toda la vida, que nunca dejó de luchar por sus ideas y por su pueblo", remarcó el dirigente de La Cámpora.

Además, destacó a Lula da Silva como "un gran líder latinoamericano" y anticipó que, pese al resultado adverso, "renovamos nuestra esperanza y nuestro apoyo para el balotaje".

"Deseamos que el pueblo brasileño acompañe a Lula para que pueda seguir construyendo un país con más derechos, igualdad y oportunidades para todos. Las elecciones se ganan y se pierden. Las convicciones, los sueños y el compromiso con el pueblo permanecen", concluyó.

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