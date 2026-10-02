El respaldo de Brasil al reclamo argentino

La escena se produjo en un contexto de renovadas tensiones entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas. Durante las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei profundizó sus cuestionamientos a la explotación de recursos naturales en el archipiélago y promovió iniciativas en organismos internacionales contra proyectos vinculados con la actividad hidrocarburífera en la zona.

El gesto de Lula se produjo además pocas semanas después de que Brasil reafirmara formalmente su respaldo a la posición argentina. Durante el acto por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil, realizado en Buenos Aires, el encargado de Negocios de la embajada brasileña, Eduardo Uziel, sostuvo que el apoyo de su país a la soberanía argentina “se mantuvo invariable desde 1833” y lo definió como una “política de Estado siempre por convicción”.

Lula exhibió una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" durante un acto de campaña en Río de Janeiro. (Foto: Reuters)

En aquella oportunidad, el diplomático también destacó la continuidad de los vínculos entre ambos países pese a las diferencias políticas entre Lula y Milei. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó ante representantes políticos, diplomáticos y empresariales.

Una relación marcada por diferencias políticas

La postura de Brasil sobre la cuestión Malvinas se mantiene mientras la relación bilateral atraviesa diferencias entre Lula y Milei. A pesar de esas posiciones contrapuestas, Brasilia y Buenos Aires mantuvieron abiertos los canales institucionales y comerciales.

A comienzos de septiembre, una delegación multipartidaria de legisladores argentinos viajó a Brasilia para impulsar una agenda de diplomacia parlamentaria orientada a preservar el vínculo entre ambos países.

Durante esa visita, los legisladores mantuvieron reuniones con el canciller brasileño, Mauro Vieira, el asesor presidencial Celso Amorim y otras autoridades del Gobierno de Lula. Los encuentros no derivaron en acuerdos concretos destinados a recomponer la relación política entre ambos gobiernos.