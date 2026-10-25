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Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y aseguró que "llegó la hora del cambio"

El candidato del Partido Liberal emitió su voto acompañado por su esposa y llamó a los brasileños a participar masivamente de la segunda vuelta. En la primera ronda obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y aseguró que llegó la hora del cambio (Foto: reuters)

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y aseguró que "llegó la hora del cambio" (Foto: reuters)

El senador Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro en el marco del balotaje presidencial de Brasil, en el que se enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Tras emitir su sufragio, el candidato del Partido Liberal (PL) llamó a la población a concurrir a las urnas y aseguró que el país necesita un cambio político.

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Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más”, afirmó ante la prensa. En su declaración, cuestionó la situación económica y social del país y sostuvo que muchos brasileños viven con temor por la inseguridad y las dificultades para llegar a fin de mes.

El senador acudió al centro de votación acompañado por su esposa, en una jornada electoral que definirá quién ocupará la Presidencia durante el próximo mandato.

Qué dijo Flávio Bolsonaro después de votar

Tras emitir su voto, el candidato del Partido Liberal hizo referencia a las preocupaciones cotidianas de los brasileños y planteó la necesidad de modificar el rumbo del país.

“La vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”, expresó.

Además, aseguró que cuenta con las condiciones necesarias para conformar un equipo de gobierno y convocó a los ciudadanos a participar de la elección, independientemente de las condiciones climáticas.

“Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, manifestó.

Durante la campaña, Flávio Bolsonaro defendió propuestas centradas en el endurecimiento de la política de seguridad pública y en medidas contra la corrupción. Su candidatura representa la continuidad política del espacio encabezado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Cómo llegan Lula y Flávio Bolsonaro al balotaje

La segunda vuelta enfrenta a dos candidatos con resultados muy cercanos en la primera ronda, celebrada el 4 de octubre.

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula da Silva alcanzó el 45,16%, de acuerdo con los resultados difundidos para esa instancia electoral.

El presidente busca conseguir un cuarto mandato no consecutivo, mientras que el senador intenta llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

La definición también estará marcada por el comportamiento de los electores que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta y por el nivel de participación durante la jornada.

A qué hora cierran las urnas en Brasil y cuándo se conocerán los resultados

La votación comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, según el horario de Brasilia. Una vez finalizado el horario electoral, se espera que avance el escrutinio y que el Tribunal Superior Electoral (TSE) difunda los primeros resultados oficiales.

La elección definirá la conducción política de Brasil para los próximos años, con diferencias entre los candidatos en materia económica, seguridad pública y políticas sociales.

La atención estará puesta en el resultado final y en la distribución de los votos en una contienda que llega a la segunda vuelta con una diferencia estrecha entre los dos postulantes.

En pocas palabras

  • Balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y llamó a la participación.
  • Mensaje de Bolsonaro: Aseguró que "llegó la hora del cambio" y criticó la situación del país.
  • Resultados preliminares: En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo 47,03% y Lula da Silva, 45,16%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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