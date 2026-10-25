Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro y aseguró que "llegó la hora del cambio"

“La vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”, expresó.

Además, aseguró que cuenta con las condiciones necesarias para conformar un equipo de gobierno y convocó a los ciudadanos a participar de la elección, independientemente de las condiciones climáticas.

“Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, manifestó.

Durante la campaña, Flávio Bolsonaro defendió propuestas centradas en el endurecimiento de la política de seguridad pública y en medidas contra la corrupción. Su candidatura representa la continuidad política del espacio encabezado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Cómo llegan Lula y Flávio Bolsonaro al balotaje

La segunda vuelta enfrenta a dos candidatos con resultados muy cercanos en la primera ronda, celebrada el 4 de octubre.

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula da Silva alcanzó el 45,16%, de acuerdo con los resultados difundidos para esa instancia electoral.

El presidente busca conseguir un cuarto mandato no consecutivo, mientras que el senador intenta llegar por primera vez al Palacio del Planalto.

La definición también estará marcada por el comportamiento de los electores que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta y por el nivel de participación durante la jornada.

A qué hora cierran las urnas en Brasil y cuándo se conocerán los resultados

La votación comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, según el horario de Brasilia. Una vez finalizado el horario electoral, se espera que avance el escrutinio y que el Tribunal Superior Electoral (TSE) difunda los primeros resultados oficiales.

La elección definirá la conducción política de Brasil para los próximos años, con diferencias entre los candidatos en materia económica, seguridad pública y políticas sociales.

La atención estará puesta en el resultado final y en la distribución de los votos en una contienda que llega a la segunda vuelta con una diferencia estrecha entre los dos postulantes.