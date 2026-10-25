En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Elecciones en Brasil
Lula da Silva
Balotaje 2026

Elecciones en Brasil: cerró la votación tras la extensión por dos horas por los problemas en el transporte

Más de 158 millones de brasileños estuvieron convocados a las urnas este domingo para definir la presidencia en un decisivo balotaje. El juez del Tribunal Supremo Zanin ordenó que la votación se extendiese hasta las 19 debido a problemas de transporte.

Elecciones en Brasil: cerró la votación tras la extensión por dos horas por los problemas en el transporte

Elecciones en Brasil: cerró la votación tras la extensión por dos horas por los problemas en el transporte

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19:00 hora local del domingo para reanudar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema. Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre y parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa.

Leé también Lula votó en San Pablo y afirmó que el pueblo fue "un ejército de la democracia"
Elecciones en Brasil: Lula votó en San Pablo y afirmó que el pueblo fue un ejército de la democracia (Foto: Reuters)

Cerca de las 20:10, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pasó al frente de Flávio Bolsonaro en el recuento de votos en Minas Gerais, uno de los estados considerados estratégicos en la elección presidencial.

Con el 25,86% de las urnas contabilizadas en este estado, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) obtiene el 50% de los sufragios frente al 49% de su rival, del Partido Liberal (PL).

La diferencia es estrecha y mantiene la disputa abierta en ese distrito, cuyo resultado es seguido de cerca durante el escrutinio del balotaje.

ELECCIONES BRASIL: “ESTA TENTATIVA DE GOLPE ELECTORAL, NO LES VA A DAR RESULTADO”

El conteo se reanudó después de una interrupción ordenada por la Justicia Electoral, en medio de la controversia por la extensión del horario de votación hasta las 19. La medida había sido autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, tras las denuncias sobre dificultades en el transporte público que podían afectar la llegada de los electores a los centros de votación.

El mapa electoral también comenzaba a mostrar diferencias entre los estados: las zonas marcadas en azul señalaban los distritos en los que se imponía Flávio Bolsonaro, según el relevamiento difundido por Globo. Sin embargo, con apenas una pequeña parte de los votos contabilizados, el escenario todavía podía cambiar a medida que avanzara el escrutinio.

La Justicia ordenó detener a un funcionario en Salvador

El ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral, había decretado la prórroga de la votación en todo el territorio nacional hasta las 19 horas. La medida se debía a la reducción del servicio de autobuses y otros medios de transporte público en diversas regiones del país, pero especialmente en las capitales de São Paulo y Bahía.

El equipo de campaña del candidato presidencial Flávio Bolsonaro solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) que los centros de votación permaneciesen abiertos hasta las 19 en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina, debido a las fuertes precipitaciones, inundaciones y cortes de rutas.

“Del otro lado de la balanza está el elector que, ante una calle inundada, tendría que elegir entre su propia seguridad y el voto. La proporcionalidad se resuelve a favor del elector”, argumentaron los abogados de la campaña.

Por su parte, Lula da Silva enfatizó: "No toleraremos la corrupción, no toleraremos a los bandidos, no toleraremos un alcalde corrupto, no lo permitiremos. Por lo tanto, la advertencia ya está dada. Solicitamos una prórroga. No aceptaremos el bandidaje ni las conductas inescrupulosas, ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni de empresarios. Estas personas deben aprender a respetar la democracia en este país".

La controversia también alcanzó a Salvador, capital del estado de Bahía. Allí, el Tribunal Regional Electoral ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, en el marco de las actuaciones vinculadas con los problemas en el transporte durante la jornada electoral.

Según reportes de medios brasileños, el funcionario se encontraba en Francia por un viaje relacionado con actividades institucionales cuando se conoció la orden.

Souza había señalado que una parte importante de los colectivos amaneció con adhesivos del PT y que dispuso retirarlos. Esa decisión habría generado demoras en la salida de los vehículos de las terminales. Posteriormente, según la información difundida, ordenó que los colectivos circularan incluso con las pegatinas.

Dónde seguir los resultados oficiales de las elecciones de Brasil

El organismo encargado de organizar y supervisar los comicios es el Tribunal Superior Electoral, que centraliza la información del escrutinio. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Justicia Electoral brasileña. Allí se publica el avance del recuento, la cantidad de votos contabilizados y los porcentajes obtenidos por cada candidato.

En pocas palabras

  • Cerraron los comicios: Brasil definió en balotaje la presidencia entre Lula y Flávio Bolsonaro.
  • Polarización: La elección estuvo marcada por fuertes diferencias políticas y alta incertidumbre.
  • Conteo en curso: Se espera la difusión de los resultados oficiales tras el cierre de urnas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones en Brasil Lula da Silva Jair Bolsonaro
Notas relacionadas
Elecciones en Brasil 2026: a qué hora se conocen los resultados del balotaje entre Lula y Bolsonaro
Pidieron extender el horario de votación en Brasil por la falta de transporte
Voto en Brasil: la extensión del horario llegó tarde y votantes hallaron sus colegios cerrados

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar