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Elecciones en Brasil: se extendió dos horas más el horario de votación tras los pedidos de Lula y Bolsonaro

Más de 158 millones de brasileños estuvieron convocados a las urnas este domingo para definir la presidencia en un decisivo balotaje. El juez del Tribunal Supremo Zanin ordenó que la votación se extienda hasta las 19 debido a problemas de transporte.

Elecciones en Brasil: cerraron los comicios y comenzó el conteo de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro

Elecciones en Brasil: cerraron los comicios y comenzó el conteo de votos entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil prorrogó este domingo el cierre de las urnas para la elección presidencial que mantiene en vilo al país. La disputa enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, en una segunda vuelta marcada por la polarización política y la incertidumbre sobre el resultado.

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Elecciones en Brasil: Lula votó en San Pablo y afirmó que el pueblo fue un ejército de la democracia (Foto: Reuters)

Cerca de las 17:30, la Justicia Electoral suspendió el escrutinio tras la extensión del horario de votación hasta las 19.

Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), busca un nuevo mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), aspira a convertirse en presidente por primera vez. La definición llega después de una campaña atravesada por fuertes diferencias políticas y una competencia muy ajustada en los sondeos previos.

El ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior Electoral, decretó la prórroga de la votación en todo el territorio nacional hasta las 19 horas. La medida se debe a la reducción del servicio de autobuses y otros medios de transporte público en diversas regiones del país, pero especialmente en las capitales de São Paulo y Bahía.

El equipo de campaña del candidato presidencial Flávio Bolsonaro solicitó al Tribunal Superior Electoral (TSE) que los centros de votación permanezcan abiertos hasta las 19 en municipios de San Pablo, Paraná y Santa Catarina, debido a las fuertes precipitaciones, inundaciones y cortes de rutas.

“Del otro lado de la balanza está el elector que, ante una calle inundada, tendría que elegir entre su propia seguridad y el voto. La proporcionalidad se resuelve a favor del elector”, argumentaron los abogados de la campaña.

Por su parte, Lula da Silva enfatizó: "No toleraremos la corrupción, no toleraremos a los bandidos, no toleraremos un alcalde corrupto, no lo permitiremos. Por lo tanto, la advertencia ya está dada. Solicitamos una prórroga. No aceptaremos el bandidaje ni las conductas inescrupulosas, ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni de empresarios. Estas personas deben aprender a respetar la democracia en este país".

La Justicia ordenó detener a un funcionario en Salvador

La controversia también alcanzó a Salvador, capital del estado de Bahía. Allí, el Tribunal Regional Electoral ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, en el marco de las actuaciones vinculadas con los problemas en el transporte durante la jornada electoral.

Según reportes de medios brasileños, el funcionario se encontraba en Francia por un viaje relacionado con actividades institucionales cuando se conoció la orden.

Souza había señalado que una parte importante de los colectivos amaneció con adhesivos del PT y que dispuso retirarlos. Esa decisión habría generado demoras en la salida de los vehículos de las terminales. Posteriormente, según la información difundida, ordenó que los colectivos circularan incluso con las pegatinas.

Dónde seguir los resultados oficiales de las elecciones de Brasil

El organismo encargado de organizar y supervisar los comicios es el Tribunal Superior Electoral, que centraliza la información del escrutinio. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la Justicia Electoral brasileña. Allí se publica el avance del recuento, la cantidad de votos contabilizados y los porcentajes obtenidos por cada candidato.

En pocas palabras

  • Cerraron los comicios: Brasil definió en balotaje la presidencia entre Lula y Flávio Bolsonaro.
  • Polarización: La elección estuvo marcada por fuertes diferencias políticas y alta incertidumbre.
  • Conteo en curso: Se espera la difusión de los resultados oficiales tras el cierre de urnas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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