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Los efectos del "Super-Niño"

La fuerte advertencia de una científica argentina de la ONU sobre el verano 2027 por el "Super-Niño"

Celeste Saulo es la directora general del organismo de climatología mundial que depende de las Naciones Unidas. Al presentar la actualización del informe mundial para noviembre, diciembre y enero alerta por posibles fenómenos jamás vistos por la acción del Super-Niño.

Advertencia por los efectos del Super-Niño en la Argentina en los meses por venir. (Foto: OMM)

Advertencia por los efectos del Super-Niño en la Argentina en los meses por venir. (Foto: OMM)

"Nunca vimos algo así", reconoce Celeste Saulo, la argentina que dirige la Oganización Mundial de Meteorología (OMM). Depende de las Naciones Unidas y en la actualización de las perspectivas trimestrales para todo el mundo, el informe tiene un dato muy preocupante por la influencia del "Super-Niño".

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"Se prevé que la anomalía media estacional de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región alcance aproximadamente los +3,8 °C durante el trimestre noviembre-diciembre-enero (N-D-E) de 2026-2027, con un pico de calentamiento alrededor de diciembre de 2026", señala esa actualización. Ese registro es mucho más de los observados en los últimos 40 años e incluso a lo esperado como efecto del cambio climático.

Por eso, la OMM señala que en los próximos meses se presentarán fenómenos extremos de diferente magnitud en nuestro país. Con sequías en las zonas del noroeste argentino, pero abundantes precipitaciones en el resto del país. Especialmente, en la cuenca de los ríos que bajan por la mesopotamia argentina.

La atención está puesta especialmente en el noreste y el Litoral, donde ya se registran inundaciones en zonas cercanas a los ríos Paraná y Uruguay. El aumento de los caudales y las lluvias intensas elevan el riesgo de nuevas emergencias, aunque la intensidad del Super-Niño no significa necesariamente que todos los eventos meteorológicos serán extremos.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional y las provincias avanzan en medidas de prevención para reducir los daños. Entre las prioridades están el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hídricas, la coordinación de los sistemas de emergencia y la preparación de las zonas potencialmente afectadas.

Sería un fracaso extraordinario ver venir esta crisis, escuchar las predicciones de los expertos y, aun así, desperdiciar la oportunidad de proteger a las personas que están en su camino”, señaló la argentina que dirige ese organismo mundial.

Estar preparados ante las perspectivas negativas del Super-Niño

De las palabras de la funcionaria internacional de origen argentino se desprenden dos cosas muy importantes. El "Super-Niño" elevó casi 4 grados la temperatura del Pacífico que llega a la costa sudamericana. Algo nunca registrado e inesperado. Esto traerá por igual cambios con profundas sequías o lluvias extremas. Depende de los lugares de la amplia geografía regional de este lugar del planeta. Pero al mismo tiempo, hay una alerta temprana que lleva ya varios meses. Estos cambios en el clima no pueden tomarnos por sorpresa.

Además, están más que visibles en esta actualización del reporte de la OMM. Por eso las palabras de Saulo: "Sería un fracaso ver venir esta crisis" y no hacer nada para paliar sus efectos.

El informe actualizado, cuando revisa los parámetros para nuestra región dice: "Pronósticos probabilísticos de la temperatura del aire en superficie para el período noviembre de 2026-enero de 2027". En el mapa correspondiente se ver diferentes sombreados que responden a esta diversidad amplia y peligrosa que plantea el "Super-Niño".

Las zonas en donde habr&aacute; fen&oacute;menos de calor o lluvia m&aacute;s importantes que los registros normales hasta el final del verano 2027. (Foto: OMM)

Las zonas en donde habrá fenómenos de calor o lluvia más importantes que los registros normales hasta el final del verano 2027. (Foto: OMM)

Aparecen áreas de mayor probabilidad prevista tanto para temperaturas inferiores a lo normal, superiores a lo normal y cercanas a lo normal. Y lo mismo para las lluvias, el otro gran peligro del "Super-Niño".

Las señales de alerta están. El Súper-Niño trae eventos climáticos extraordinarios y peligrosos.

En pocas palabras

  • Alerta Super-Niño: La directora de la OMM advierte sobre una intensidad sin precedentes del fenómeno.
  • Impacto en Argentina: Se esperan sequías en el noroeste y lluvias intensas en el resto del país.
  • Medidas de prevención: El gobierno y provincias coordinan acciones para mitigar daños ante la crisis climática.
Resumen generado por Thinkindot AI
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