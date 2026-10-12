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Cierran el ingreso a las Cataratas del Iguazú tras triplicarse el caudal por el fenómeno de El Niño

El aumento del caudal obligó a las autoridades a restringir temporalmente el acceso al parque en Misiones. La medida busca evitar riesgos para los visitantes y el personal, mientras se evalúa el impacto sobre los circuitos turísticos.

Cataratas del Iguazú: cerraron el Parque Nacional tras triplicarse el caudal por el fenómeno de El Niño

Cataratas del Iguazú: cerraron el Parque Nacional tras triplicarse el caudal por el fenómeno de El Niño

El acceso de visitantes a las Cataratas del Iguazú quedó suspendido temporalmente debido a una crecida extraordinaria del río Iguazú, provocada por las intensas lluvias registradas en la cuenca alta y en la región de la Triple Frontera. La decisión fue adoptada por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú junto con la concesionaria Iguazú Argentina, ante el rápido incremento del caudal.

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Los registros muestran la magnitud del fenómeno: el sábado por la mañana, el río llevaba menos de 4.000 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que el domingo por la tarde el volumen había trepado hasta los 11.500 metros cúbicos. Durante la mañana de este lunes, las mediciones superaron los 12.000 metros cúbicos por segundo.

Ese caudal equivale a casi nueve veces el promedio habitual y atraviesa los 275 saltos que forman parte del paisaje natural del parque, en Misiones.

Frente a este escenario, las autoridades resolvieron restringir la circulación de personas en los sectores de uso público hasta que las condiciones permitan evaluar la seguridad de las instalaciones.

El protocolo preventivo y la protección de los circuitos

La suspensión fue comunicada como parte de un protocolo preventivo destinado a proteger tanto a los visitantes como a los trabajadores del área protegida. La medida contempla limitar temporalmente el acceso y el desplazamiento dentro de los circuitos turísticos.

Las tareas de prevención habían comenzado antes del cierre. Debido a las previsiones de una posible creciente, los equipos completaron el desmontaje de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, uno de los sectores más visitados del parque.

El trabajo llevó más de 40 días y permitió retirar los pisos y las barandas para trasladarlos a tierra firme, con el objetivo de reducir los daños que podría provocar la fuerza del agua.

La decisión busca evitar consecuencias similares a las de episodios anteriores. En 2023, el río superó los 20.000 metros cúbicos por segundo y la corriente arrastró más de la mitad de esa pasarela. Una creciente registrada en 2022 también había ocasionado importantes destrozos y trabajos de reparación.

Qué ocurre con el turismo del lado brasileño

Mientras el ingreso al área argentina fue restringido, el sector brasileño de las Cataratas, ubicado en Foz de Iguazú, mantenía habilitado el acceso durante las primeras horas del lunes.

La situación se produjo después de un fin de semana con una importante circulación turística. En el lado argentino ingresaron unas 9.000 personas y, en el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves, se registraron demoras de hasta tres horas.

La continuidad de las visitas y el funcionamiento de los circuitos dependerán de las condiciones del río y de las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades de cada sector.

Cuándo podrían reabrir las Cataratas del Iguazú

Los equipos técnicos del Parque Nacional Iguazú deberán inspeccionar los senderos, las pasarelas y las demás instalaciones para determinar si la crecida provocó daños y establecer cuándo podrán volver a utilizarse los circuitos.

Por el momento, la suspensión responde a una medida preventiva y no se informó una fecha precisa para la reapertura del acceso al público.

Las previsiones meteorológicas para la región anticipan que las condiciones adversas y las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días, con una mejora prevista para el jueves.

Hasta que el caudal descienda y se completen las inspecciones correspondientes, la prioridad será garantizar la seguridad de quienes trabajan en el parque y de los turistas que visitan uno de los principales atractivos naturales de Misiones.

En pocas palabras

  • Cierre preventivo: El acceso a las Cataratas del Iguazú fue suspendido por la crecida del río, superando los 12.000 m³/s.
  • Pasarela desmontada: Se retiró la estructura de la Garganta del Diablo para evitar daños mayores por el fenómeno de El Niño.
  • Situación del lado brasileño: El acceso en Foz de Iguazú se mantenía habilitado, a la espera de evaluaciones de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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